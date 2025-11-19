W杯欧州プレーオフのポット分けが決定。過去２大会PO敗退のイタリアの対戦国はどうなる？ ポット４には“悪夢の相手”も
ワールドカップの欧州予選、グループA〜Lの全日程が終了。この結果、各組１位の12か国、ドイツ、スイス、スコットランド、フランス、スペイン、ポルトガル、オランダ、オーストリア、ノルウェー、ベルギー、イングランド、クロアチアがワールドカップ本大会出場を決めた。
残すは、各組２位の12チームにUEFAネーションズリーグ成績上位4チームを加えた16か国が争うプレーオフのみだ。４グループに分かれ、トーナメント方式（準決勝、決勝といずれも一発勝負）でそれぞれ勝ち上がった４か国が本大会出場する。気になるポット分けは以下のとおりだ。
ポット１／イタリア、デンマーク、トルコ、ウクライナ
ポット２／ポーランド、ウェールズ、チェコ、スロバキア
ポット３／アイルランド、アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、コソボ
ポット４／ルーマニア、スウェーデン、北マケドニア、北アイルランド
最大の注目は、３大会続けてプレーオフを戦うイタリアだ。過去２大会のプレーオフ、イタリアは18年大会でスウェーデンに、22年大会では北マケドニアに敗れている。“悪夢の相手”が今回ポット４にいるが、来年３月開催のサバイバルを勝ち抜けるか。
プレーオフの抽選会は現地時間11月20日13時（日本時間20日21時）にチューリヒで開催予定だ。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】日本代表のボリビア戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！躍動した２人に７点の高評価！MOMは華麗な先制弾の15番
残すは、各組２位の12チームにUEFAネーションズリーグ成績上位4チームを加えた16か国が争うプレーオフのみだ。４グループに分かれ、トーナメント方式（準決勝、決勝といずれも一発勝負）でそれぞれ勝ち上がった４か国が本大会出場する。気になるポット分けは以下のとおりだ。
ポット２／ポーランド、ウェールズ、チェコ、スロバキア
ポット３／アイルランド、アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、コソボ
ポット４／ルーマニア、スウェーデン、北マケドニア、北アイルランド
最大の注目は、３大会続けてプレーオフを戦うイタリアだ。過去２大会のプレーオフ、イタリアは18年大会でスウェーデンに、22年大会では北マケドニアに敗れている。“悪夢の相手”が今回ポット４にいるが、来年３月開催のサバイバルを勝ち抜けるか。
プレーオフの抽選会は現地時間11月20日13時（日本時間20日21時）にチューリヒで開催予定だ。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】日本代表のボリビア戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！躍動した２人に７点の高評価！MOMは華麗な先制弾の15番