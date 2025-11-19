Ž¢¿Í´Ö¤Ê¤é¿ôÉ´ºÐŽ£¤ÎÄ¶Ä¹¼÷¤Ç¥è¥Ü¥è¥Ü¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¡Ä¸¦µæ¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëŽ¢¥¥â¤«¤ï¤¤¤¤Ž£Æ°Êª¤ÎÀ¸ÂÖ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢µÈ¿¹ÊÝ¡Ø»ä¤¿¤Á¤Ï°Õ³°¤Ë¶á¤¤¤¦¤Á¤ËÏ·¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿Í´Ö¤Ë¤¿¤È¤¨¤ë¤È¿ôÉ´ºÐÀ¸¤¤ë
¡Ö¥Ï¥À¥«¥Ç¥Ð¥Í¥º¥ß¡×¤È¤¤¤¦À¸¤Êª¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÂÎÄ¹¤Ï10¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å35¥°¥é¥à¤Û¤É¡£¸«¤¿ÌÜ¤¬Èó¾ï¤ËÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
ºÙ¤¯¿¤Ó¤¿Çò¤¤½Ð¤Ã»õ¤Ë¡¢ÌÓ¤¬¤Ê¤¤¤·¤ï¤·¤ï¤ÎÂÎ¡£ºÇ¶á¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤È¡Ö¥¥â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Í¥º¥ß¤Ïº£¡¢Ä¹¼÷¤äÏ·²½¤Î¸¦µæÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤³¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥Í¥º¥ß¤¬¡Ö¼÷Ì¿¤¬¤È¤Æ¤âÄ¹¤¤¡×¤³¤È¤È¡¢¡ÖÏ·²½ÂÑÀ¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ï·²½ÂÑÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸å¤Û¤ÉÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥À¥«¥Ç¥Ð¥Í¥º¥ß¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Ä¹À¸¤¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥À¥«¥Ç¥Ð¥Í¥º¥ß¤ÏÌó30Ç¯À¸¤¤Þ¤¹¡£¼Â¸³¼¼¤Ç¤Ï40ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤¿µÏ¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¤¬¤Û¤ÜÆ±¤¸Âç¤¤µ¤Î¼Â¸³ÍÑ¥Þ¥¦¥¹¡Ê¥Ï¥Ä¥«¥Í¥º¥ß¡Ë¤Î¼÷Ì¿¤Ï3Ç¯¤Ç¡¢10ÇÜ°Ê¾åÄ¹À¸¤¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤ÎÇ¯Îð¤Ë´¹»»¤·¤¿¤é¡¢¿ôÉ´ºÐ¤ËÁêÅö¤¹¤ëÄ¹¼÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÏ·²½ÂÑÀ¤È¤Ï¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ÖÇ¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â»àË´Î¨¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
Ï·²½¤È¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¬¤ó¤ä¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¡¢¿´¼À´µ¤Ê¤É¤ÎÉÂµ¤¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÇ¯´ó¤ê¤ÎÊý¤¬¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¤³¤ì¤é¤ò²ÃÎðÀ¼À´µ¤È¤¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ë¡£
»à¤Ì³ÎÎ¨¤Ï¡¢Â¡´ï¤Îµ¡Ç½Äã²¼¤È¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»àË´Î¨¤ÏÏ·²½¤Î°ìÄê¤Î»ØÉ¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ç¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¿ÈÂÎµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤»¤ºÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤
¡ÖÏ·¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Á³³¦¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¤ò¤È¤ë¤ÈÉÂµ¤¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¾ï¼±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊËÜ½ñ¤Î¡ËÈéÉæ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤â½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥Û¥¦¥É¥ê¤ä¥ê¥¯¥¬¥á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢»à¤ÌÄ¾Á°¤Þ¤Ç¼ã¤¤¤È¤¤ÈÆ±¤¸±¿Æ°ÎÌ¤Ç¡¢¤Ï¤¿¤á¤Ë¤Ï¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë²á¤´¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥³¥í¥Ã¤È»à¤Ì¼ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥À¥«¥Ç¥Ð¥Í¥º¥ß¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¥Ï¥À¥«¥Ç¥Ð¥Í¥º¥ß¤Ï¡¢4ºÐ¤Ç¤â30ºÐ¤Ç¤â»àË´Î¨¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤â»àË´Î¨¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¡¢Ç¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿ÈÂÎµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤»¤º¡¢²ÃÎðÀ¼À´µ¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö¤Î¾ì¹ç¡¢¡ÖÆ±¤¸ÉÂµ¤¤Ç¤â¼ã¤¤¿Í¤ÏÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢Ç¯´ó¤ê¤À¤È»à¤Ë¤ä¤¹¤¤¡×¥±¡¼¥¹¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
20Âå¤è¤ê¤â70Âå¤ÎÊý¤¬ÇÙ±ê¤Ç»à¤Ì³ÎÎ¨¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Å¾ÅÝ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¹üÀÞ¤«¤é¿²¤¿¤¤ê¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ë¥ê¥¹¥¯¤âÁý¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¬¤ó¤ÎÈ¯¾ÉÎ¨¤â60ºÐ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ï¥À¥«¥Ç¥Ð¥Í¥º¥ß¤Ë¤Ï¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·§ËÜÂç³Ø¤¬¤Þ¤È¤á¤¿»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¬¤ó¤ÎÈ¯¾ÉÎ¨¤ÏÆüËÜ¿Í65.5¡ó¡ÊÃËÀ¡Ë¡¢¥Þ¥¦¥¹55.1¡ó¡ÊÍº¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ï¥À¥«¥Ç¥Ð¥Í¥º¥ß¤Ï1¡óÌ¤Ëþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤«¤Ë²ÃÎðÀ¼À´µ¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤«¤¬¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥Ï¥À¥«¥Ç¥Ð¥Í¥º¥ß¤ÏÆ±¤¸Âç¤¤µ¤Î¥Í¥º¥ß¤Î10ÇÜÄ¹À¸¤¤·¤Æ¡¢Ï·²½¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤Î¥Ï¥À¥«¥Ç¥Ð¥Í¥º¥ß¤òÄ´¤Ù¤ì¤Ð¡¢Ä¹¼÷¤äÏ·²½¤ÎÆæ¤¬²ò¤ÌÀ¤«¤»¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£³°Å¨¤¬¤Û¤Ü¿¯Æþ¤Ç¤¤Ê¤¤°ÂÁ´¤ÊÃÏ²¼¥È¥ó¥Í¥ë¤ÇÊë¤é¤¹
¤·¤«¤·¡¢¥Ï¥À¥«¥Ç¥Ð¥Í¥º¥ß¤Ï¼Â¸³¼¼¤Ç»ô¤¦¤Î¤¬Æñ¤·¤¤À¸ÂÖ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Â¤Ï¸¦µæ¤¬¤Þ¤À¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸¦µæ¤Ï¡¢¥¼¥í¤«¤é¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿Àé¡¢²¿Ëü¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¦µæ¼Ô¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Î¾å¤ËÀ®Î©¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼ê¤Ä¤«¤º¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤Ï¸¦µæ¼Ô¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Ï¼ê¤ò½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ï¥À¥«¥Ç¥Ð¥Í¥º¥ß¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«ÅìÉô¤Î´¥Áç¤·¤¿Áð¸¶¤ÎÃÏ²¼¤Ç¥È¥ó¥Í¥ë¤ò·¡¤Ã¤Æ·²¤ì¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤ÎÁã¤Ë¿ô½½É¤¤«¤é100É¤ÄøÅÙ¡¢Â¿¤¤¤È300É¤¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê½Ð¤Ã»õ¤ò»È¤Ã¤ÆÅÚ¤ò·¡¤ê¡¢¤½¤ÎÁã·ê¥È¥ó¥Í¥ë¤ÏÁ´Ä¹3¥¥í¤ËµÚ¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³°Å¨¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ¾å¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢³°Å¨¤¬¤Û¤Ü¿¯Æþ¤Ç¤¤Ê¤¤°ÂÁ´¤ÊÃÏ²¼¤Ç°ÂÄê¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÎÌÓ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥È¥ó¥Í¥ëÆâÉô¤¬¾ï¤Ë¹â²¹Â¿¼¾¤Ê¤¿¤áÂÎÌÓ¤¬É¬Í×¤Ê¤¯Âà²½¤·¤¿¤«¤é¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ï¥Á¤ä¥¢¥ê¤Î¤è¤¦¤Ê³¬µé¼Ò²ñ¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë
Ó®ÆýÎà¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¥Ï¥Á¤ä¥¢¥ê¤Î¤è¤¦¤Ë³¬µé¼Ò²ñ¤ò±Ä¤à¡Ö¿¿¼Ò²ñÀ¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·²¤ì¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ò»º¤à½÷²¦¤òÄºÅÀ¤Ë¡¢ÈË¿£¤ò¤¹¤ë²¦¡¢¤¨¤µ¤òÃµ¤·¤¿¤ê¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤ò·¡¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥ï¡¼¥«¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·²¤ì¤ÎÃæ¤Ç½Ð»º¤¹¤ë¤Î¤Ï½÷²¦¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÅÙ¤ÎÈË¿£¤Ë¤Ï70Æü¤«¤«¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¼Â¸³ÍÑ¥Þ¥¦¥¹¤ÎÌó3.5ÇÜ¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ï¥À¥«¥Ç¥Ð¥Í¥º¥ß¤Ï»Ò¤É¤â¤ò¤¢¤Þ¤êÉÑÈË¤Ë¤Ï»º¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤Ê¤êÆÃ¼ì¤ÊÀ¸°é´Ä¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÈË¿£¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤ËÄ©¤ó¤À¤Î¤¬¶å½£Âç³Ø¤Î°å³Ø¸¦µæ±¡¤Î»°±º¶³»Ò¶µ¼ø¤Ç¤¹¡£
»°±ºÀèÀ¸¤Ï2010Ç¯¤´¤í¤ËÍý²½³Ø¸¦µæ½ê¤«¤é¥Ï¥À¥«¥Ç¥Ð¥Í¥º¥ß¤Î¸ÄÂÎ¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤Æ»ô°é¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤ÈÆ±¤¸´Ä¶¡Êµ¤²¹30ÅÙ¡¢¼¾ÅÙ60¡ó¡Ë¤ò¸¦µæ¼¼¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¤â¡¢°ÂÄê¤·¤ÆÈË¿£¤µ¤»¤ë¤Þ¤Ç1Ç¯È¾¤«¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¸½ºß¤Ï1800É¤¤ò»ô°é¡Ë¡£
¸¦µæÍÑ¤Ë¥Ï¥À¥«¥Ç¥Ð¥Í¥º¥ß¤ò¹ñÆâ¤Ç»ô°é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïº£¤Ç¤â»°±ºÀèÀ¸¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¢£Ï·²½ºÙË¦¤ò¼«Ê¬¤Ç½üµî¤¹¤ë¤·¤¯¤ß¤¬¤¢¤ë
»°±ºÀèÀ¸¤ÎºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤Ç¡¢¥Ï¥À¥«¥Ç¥Ð¥Í¥º¥ß¤Ë¤Ï¡¢Ï·²½ºÙË¦¤ò½üµî¤¹¤ë¤·¤¯¤ß¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ï·²½ºÙË¦¤Ï¡ÊËÜ½ñ¤Î¡Ë2¾Ï¤Ç¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¡¢À¸Ì¿²Ê³Ø¤Î¥Û¥Ã¥È¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¿·¤·¤¯À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ºÙË¦¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¤³¤Î¡¢ºÙË¦¤ò¼«¤é½üµî¤¹¤ë¤·¤¯¤ß¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¸Êª¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÙË¦¤òºÙË¦¼«¤é¤¬¼è¤ê½ü¤¯¤â¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²á·ã¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤¨¤Ð¡ÖºÙË¦¤ò¼«»¦¤µ¤»¤ë¤·¤¯¤ß¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»à¤ó¤ÀºÙË¦¤Î¤È¤³¤í¤ËÌÈ±Ö¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥À¥«¥Ç¥Ð¥Í¥º¥ß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤Ê¤É¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏ·²½ºÙË¦¤òºÙË¦»à¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºÙË¦¤ÎÃæ¤Ë¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤È¤¤¤¦Êª¼Á¤ò¤¿¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ºÙË¦¤¬Ï·²½¤¹¤ë¤È¡¢¹ÚÁÇ¤ÎÆ¯¤¤Ç¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤«¤éÍ³²Êª¼Á¤¬½Ð¤Æ¡¢¼«¤é»à¤Ë¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢Ï·²½ºÙË¦¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ï·²½ºÙË¦¤Ï¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÂÎÆâ¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¡¢±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¡¢ÉÂµ¤¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¥Ï¥À¥«¥Ç¥Ð¥Í¥º¥ß¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ºÙË¦¤òÂÎÆâ¤«¤é½üµî¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¥Ï¥À¥«¥Ç¥Ð¥Í¥º¥ß¤Î°äÅÁ»Ò¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¤âÏ·²½ºÙË¦¤ò¼è¤ê½ü¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡ª¡×¤È»×¤ï¤ì¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤ä¤ß¤¯¤â¤ËÏ·²½ºÙË¦¤ò½üµî¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤¬¤óºÙË¦¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¤ÎÊÌ¤ÎÊÀ³²¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢2¾Ï¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£Ï·²½ºÙË¦¤Ï¡¢±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î±ê¾É¤¬¡¢ÎÉ¤¤Æ¯¤¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±ê¾É¤Ë¤Ï½ý¤ò¼£¤·¤¿¤ê¡¢ÂÎÆâ¤Î¾õÂÖ¤ò°ìÄê¤ËÊÝ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÅöÁ³¡¢¥Ï¥À¥«¥Ç¥Ð¥Í¥º¥ß¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ï·²½ºÙË¦¤ò½üµî¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐÉûºîÍÑ¤Î¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¥±¥¬¤äÆüÏÂ¸«´¶À÷¤Ç»à¤Ì¤³¤È¤Ï¤¢¤ë
¥Ï¥À¥«¥Ç¥Ð¥Í¥º¥ß¤ÏÏ·²½¤·¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤â¤Ê¤¤¤ÈÄ¹À¸¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¥±¥¬¤ä¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¤È¤¤Ëµ¯¤³¤ëÆüÏÂ¸«´¶À÷¤Ç¤Ï¡¢»à¤Ì¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½ý¤¬¼£¤ë¤Î¤âÈæ³ÓÅª¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤¿¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È´¶À÷¤Ë¤â¾¯¤·¼å¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢±ê¾É¤Ï¡¢½ý¤ò¼£¤¹¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÇ½ÎÏ¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤ÎÀ¸¤Êª¤Ç¤Ï³°Å¨¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥±¥¬¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç½ý¤ò¼£¤¹¤¿¤á¤Ë±ê¾É¤¬Âç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥À¥«¥Ç¥Ð¥Í¥º¥ß¤¬·ã¤·¤¤±ê¾É¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢³°Å¨¤Ë½±¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬Äã¤¤¤«¤é¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥À¥«¥Ç¥Ð¥Í¥º¥ß¤ÏÃÏ¾å¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤ÃÏ²¼Êë¤é¤·¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³°¤Ë¤â½Ð¤Ê¤¤¤·¡¢³°Å¨¤Ë²ñ¤ï¤º¡¢¥±¥¬¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Äã¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Û¤«¤ÎÀ¸Êª¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¤±ê¾É¤òµ¯¤³¤¹É¬Í×À¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥À¥«¥Ç¥Ð¥Í¥º¥ß¤Ï¡¢Ï·²½ºÙË¦¤¬½üµî¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢¤Û¤«¤ÎÀ¸Êª¤ËÈæ¤Ù¤Æ¶¯¤¤±ê¾É¤òµ¯¤³¤¹µ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä¹À¸¤¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Âç¤¤Ê¥±¥¬¤ä´¶À÷¾É¤Ë¤Ï¼å¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ÂÁ´¤ÊÃÏ²¼¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±ê¾É¤Ï²á¾ê¤Ëµ¯¤¤ë¤È»à¤Ë¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¥Ï¥À¥«¥Ç¥Ð¥Í¥º¥ß¤Ï¡¢¤½¤ì¤«¤é¤â¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
----------
µÈ¿¹ ÊÝ¡Ê¤è¤·¤â¤ê¡¦¤¿¤â¤Ä¡Ë
À¸Ì¿²Ê³Ø¼Ô
ÀìÌç¤ÏºÙË¦À¸Êª³Ø¡£°å³ØÇî»Î¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥ª¡¼¥È¥Õ¥¡¥¸¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥àÂåÉ½Íý»ö¡£ÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡À¸Ì¿µ¡Ç½¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡¢°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡£2017Ç¯ÂçºåÂç³Ø±ÉÍÀ¶µ¼ø¡£2018¡Á22Ç¯À¸Ì¿µ¡Ç½¸¦µæ²Ê¸¦µæ²ÊÄ¹¡£ÂçºåÂç³ØÍý³ØÉôÀ¸Êª³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢Æ±Âç³Ø°å³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄøÃæÂà¡¢»äÂç½õ¼ê¡¢¥É¥¤¥ÄÎ±³Ø¤Î¤Î¤Á¡¢1996Ç¯¥ª¡¼¥È¥Õ¥¡¥¸¡¼¸¦µæ¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢Âç¶ùÎÉÅµ»á¡Ê2016Ç¯¥Î¡¼¥Ù¥ëÀ¸Íý³Ø¡¦°å³Ø¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¤¬¹ñÎ©´ðÁÃÀ¸Êª³Ø¸¦µæ½ê¤Ë¥é¥Ü¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤È¤¤Ë½õ¶µ¼ø¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£2019Ç¯»ç¼úË«¾Ï¼õ¾Ï¡¢Â¾¼õ¾ÞÂ¿¿ô¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØLIFE SCIENCE¡Ê¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡Ë¡¡Ä¹À¸¤¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤»þÂå¤ÎÀ¸Ì¿²Ê³Ø¹ÖµÁ¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¡Ë¡¢¡ØÀ¸Ì¿¤ò¼é¤ë¤·¤¯¤ß ¥ª¡¼¥È¥Õ¥¡¥¸¡¼¡¡Ï·²½¡¢¼÷Ì¿¡¢ÉÂµ¤¤òº¸±¦¤¹¤ëÀº¹ª¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡ËÂ¾¡£
----------
¡ÊÀ¸Ì¿²Ê³Ø¼Ô µÈ¿¹ ÊÝ¡Ë