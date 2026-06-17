◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組フランス３―１セネガル（１６日、ニューヨーク／ニュージャージー競技場）前回準優勝で優勝候補のフランス（ＦＩＦＡランク３位）が、同１５位セネガルを退け白星発進した。０―０の後半２１分にエースで主将のＦＷエムバペ（Ｒマドリード）が先制ゴール。２―１の後半アディショナルタイム６分にこの日自身２点目を挙げ、Ｗ杯通算得点を１４に伸ばしメッシ（アルゼンチン）を抜いて現役