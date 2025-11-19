「お出かけに着て行く服がない」→【ZARA】へ！ 40・50代が狙いたい「おしゃれスカート」

友人との食事会やパートナーとのデート。いつもよりおしゃれしてお出かけしたいのに、着ていく服がない……。そんなミドル世代におすすめしたいのは、一点投入するだけでエレガントな雰囲気をまとえる「スカート」。トレンド感アップも狙いたいなら【ZARA（ザラ）】をチェック！ 大人に似合うきれいめデザインをベースに、ディテールにひとくせアリなデザインをピックアップしました。

オンオフ使える上品プリーツスカート

【ZARA】「プリーツミディスカート」\6,590（税込）

歩くたびにふわっと揺れるシルエットが、フェミニンなムードを演出。プリーツを入れる位置が新鮮で、一点投入するだけでおしゃれ見えを狙えそう。重厚感のあるブラックカラーが大人の品格を高めるスカートは、ミドル世代のお出かけ服にぴったり。ナチュラルな風合いを感じられるコットン100%素材で作られているため、デイリー使いしやすいのも魅力的。

おしゃれ上級者になれそうなアシメデザイン

【ZARA】「W COLLECTION アシンメトリーウールスカート」\13,590（税込）

おしゃれな友人との食事会には、フロントのプリーツデザインとアシンメトリーヘムが印象的なこちらのスカートがおすすめ。歩くたびに表情が変わるエッジの効いたデザインで、ハイセンスな着こなしに。都会的で洗練された印象を与えるグレーカラーが、ミドル世代の魅力をさらに引き出してくれそうです。

旬度も季節感もアップするチェック柄スカート

【ZARA】「ウールプリーツチェックスカート ZW COLLECTION」\13,590（税込）

トラッドな雰囲気を演出するチェック柄と、あたたかみのあるウール混素材が特徴。トレンド感も秋ムードも一気にアップするスカートは、シンプルなトップスを合わせるだけでおしゃれな雰囲気をまとえそう。シックな配色だから、チェック柄を着慣れていないミドル世代もコーデに取り入れやすそうです。

クラシカルなデザインで大人可愛く

【ZARA】「ZW COLLECTION トレンチコート風ミディ丈スカート」\13,590（税込）

「トレンチコート風生地」（公式オンラインストアより）で作られた、クラシカルスタイルを楽しめるスカート。ボリューム感がありながら、スッキリと着られるプリーツデザインとひざ下のミディ丈で、大人っぽく上品な雰囲気を演出。デートコーデに迷ったときも頼りになりそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i