¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡ÛWacom¤Î±Õ¥¿¥Ö¤¬¥»ー¥ëÂÐ¾Ý¤Ë¡£¡ÖWacom Cintiq Pro 27¡×¤Ê¤É¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¡Ú¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¥»ー¥ë2025¡Û
¡ÚAmazon Black Friday¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ìSALE¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§11·î19Æü0»þ～11·î20Æü23»þ59Ê¬ ¡ÚAmazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー 2025¡Û Àè¹Ô¥»ー¥ë¡§11·î21Æü0»þ～11·î23Æü23»þ59Ê¬ ³«ºÅ´ü´Ö¡§11·î24Æü0»þ～12·î1Æü23»þ59Ê¬
Wacom Cintiq Pro 27
¡¡Amazon¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖAmazon Black Friday¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ìSALE¡×¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¡¢Wacom¤Î¥Ú¥ó¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï12·î1Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡¥»ー¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖWacom Cintiq Pro 27¡×¤ä¡ÖWacom Cintiq 22¡×¤Ê¤É¡£¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£