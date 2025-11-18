8歳と5歳の息子をもつ母でもある、人気YouTuberのあやなんさんが2025年11月17日、「家事育児がどんどん苦手になってきてる」などとインスタグラムで近況を報告した。

「得意なことをする時間がないと自己肯定感が下がっちゃって...」

あやなんさんはインスタのストーリーズで、ピースサインで微笑む自撮り写真を公開しながら、「家事育児がどんどん苦手になってきてる。得意なことをする時間がないと自己肯定感が下がっちゃって自分の生き甲斐とかもなくなってってしまってる気がする」と悩みを明かした。また、

「最近余裕も無さすぎるし こんなママでごめんってなる。常に自分に満足してて美しくて強くて優しい女性になりたいなぁ」

と本音をこぼしている。続く投稿では「歌う、ピアノを弾く、車で音楽を大音量で聞く 読書をする、文を書く、パーティーする。これ今全部一気にやりたい」とも伝えた。

あやなんさんの元夫はYouTuberグループ・東海オンエアの「しばゆー」こと柴田裕輔さん。2人は16年に結婚し、2児をもうけるも24年4月に離婚した。一方、あやなんさんのSNSには現在でもしばゆーさんがたびたび登場している。