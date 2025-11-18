【前後編の後編／前編を読む】男の子なのに“服はピンク”で“赤ランドセル”…母は「女の子のはずだった」 人妻に迫られて吐き気を覚えた40歳夫のトラウマ

里田謙太郎さん（40歳・仮名＝以下同）は、「母に愛されなかった」幼少期を送った。その体験は心に暗い影を落とし、家庭教師のアルバイト先の人妻から誘いを受けたときは、心が動かないばかりか嫌悪感すら覚えてしまったという。女性について「ビビり」だった謙太郎さんだったが、仕事で知り合った紗絵さんには心を許し、28歳のときに結婚。だが目下、自宅に女性を引っ張り込んだことがバレ、家庭は大変なことになっているという……。

＊＊＊

【写真を見る】「夫が19歳女子大生と外泊報道」で離婚した女優、離婚の際「僕の財産は全部捧げる」と財産贈与した歌手など【「熟年離婚」した芸能人11人】

結婚を考えたとき、謙太郎さんは自分の特殊な家庭環境について、紗絵さんに告白した。紗絵さんは目に涙を浮かべて「少年だったあなたを抱きしめたい」と言った。その反応が決め手になった。

自宅に彼女を招いたことで「今まで感じたことのない興奮」を覚えたという

「その少し前、結婚した職場の先輩の家に招かれて同僚と一緒に行ったんです。新婚家庭らしい温かい雰囲気があって、先輩は率先して料理をしたり皿を揃えたりしてもてなしてくれた。奥さんも先輩に『あなたの友だちなんだから、料理は私がするわよ。あっちでくつろいでいてよ』と言ってる。『オレの友だちだからオレが料理するんだよ』と先輩も言ったりして。ああ、お互いにさりげなく相手を気遣ってるんだな、こういうのっていいなあと思ったんです。紗絵とならそれができる。家庭をもつのは怖かったけど、僕の心の中にはずっと孤独感があったから、誰かと一緒に生きていきたいとも思い始めていた」

タイミングがよかったのと、紗絵さんとの相性がよかったのだろう。ただ、結婚式に両親や兄を呼ぶ気はなかった。それを慮って、紗絵さんは結婚式をせず、友人知人を呼んでのパーティをしようと言ってくれた。彼は紗絵さんの両親に挨拶には行ったものの、さすがに自分の育った家庭については話せなかった。事前に紗絵さんからある程度のことを聞いていたらしい両親は、「あなたたちはもう大人だから、何もかも好きなように決めなさい。私たちに遠慮はいらない」と言ってくれた。こういう親もいるんだと、謙太郎さんはまた驚いた。

帰り際に母親は、「あなたたちは自由に暮らして。でも遊びに来たいときはいつでも歓迎よ」とにっこり笑った。謙太郎さんは泣きそうになったという。

紗絵さんとの“夜”にも苦慮

結婚生活は、お互いの価値観をすりあわせなければならないが、彼は家庭に対する価値観というものをほぼ持ち合わせていなかったため、紗絵さん主導で家庭を築き始めることに何ら抵抗がなかった。

「ひとつひとつ話し合って決めていったし、きっちりルールを作ってがんじがらめになるのも嫌だから、ゆっくり家庭を作っていきましょうと紗絵は鷹揚な感じでした」

怖かったセックスについても、紗絵さんは彼の気持ちを大事にしてくれた。彼にあまり経験がないと踏んだのだろう、したくなければしなくてもいい、焦らないでほしいと言った。結婚してから何度もトライしたものの、彼の準備がふじゅうぶんでなかなかうまくいかなかったのだが、1ヶ月後、ようやくきちんとすることができた。

「いざとなると家庭教師時代の女性とか、母親の顔とかが出てきて萎えてしまう。その繰り返しでしたけど、あるときとうとう無事にできて……。うれしかったですね」

男としてようやく一人前になれた気がした。同時に「こんなに楽しいものだったんだ」ということも実感した。28歳で初めての経験をすると、しばらくは「そのことばかり考えてしまう」ほど熱中したという。

「そうしたらすぐに紗絵が妊娠して。そうなるのはわかっていたけど、しばらくは紗絵もつわりがひどかったので、やんわりと拒否された。苦しんでいる紗絵に無理矢理迫ることもできなかったから、生まれて初めて風俗に行ってみました。罪悪感はありませんでしたね。行かなければ紗絵に無理強いするかもしれない。そのほうがずっと罪深いでしょう」

“お気に入りの女性”のもとへ通い…そして子どもが生まれた

大人なんだから理性は効く。自制心は強いほうだと彼は思っていた。だが、彼は一時期、3日にあげず、お気に入りの女性のいる風俗に通い続けた。惚れたわけでもないし、人間としての信頼関係があるわけでもない。だが疑似恋愛の心地よさから抜けられなくなっていた。

「そんな中、紗絵が早産ということになって……。生まれた娘は低体重でした。心配でたまらなかった。夫婦ふたりで毎日、気を揉みました。娘が退院できたときは夫婦で手を取り合って喜んだ。あのとき、紗絵との間の絆が深くなったような気がしました」

紗絵さんも本当にそう思っていたのだろうかという疑問がふとわいたが、それを口にする意味が見つからなかった。だが、謙太郎さんの風俗通いはそれを機にピタリと止んだ。

3年後に今度は息子が生まれ、「家庭が完成した」と彼は感じた。

「大変なのはそれからでしたけどね。紗絵はいったん仕事をやめて家庭と子育てに専念すると。僕としては仕事をしてもらったほうがいいような気がしたけど、彼女の意志ですから。ただ、紗絵の両親から、親戚がもっているマンションの部屋があいているので入居したらどうかと打診があったのはありがたかった。まだ家は買えなかったし、賃貸は高い。どうしようと思っていたところだったので、格安で貸してもらえて助かりました」

彼は自分が子どもとどうやって接したらいいかわからないから、いい父親になる気はなかった。ただ、おむつを替え、泣く子をあやしているうちにどんどん父性愛が出てきたという。とにかくかわいい、赤ちゃんの指に指をからませて顔を見ているだけで時間が過ぎた。それは子どもたちが成長していっても変わらなかった。

「見ているだけでニコニコしちゃうんです、かわいくて。紗絵には躾くらいしてよとよく怒られたけど、ふだんニコニコしているから、僕が本気で『ダメッ』といえば子どもはギクッとする。それでいいと思いました。細かいことは紗絵に任せきりでしたね」

今思えば、猫かわいがりしていただけで、父親としてはダメダメだから少し後悔はしていると謙太郎さんは言った。紗絵さんも決して口やかましい母親ではなかったが、ダメなものはダメとはっきり教えこんでいたので、彼は紗絵さんを信頼して口を挟まなかった。

また風俗に通ってしまう そんな折…

娘が8歳、息子が5歳になったころ、紗絵さんが仕事を再開した。1年ほどは契約で、その後は正社員となったが、基本的に残業はそれほどなかったため、謙太郎さんにとってはそれまでと大差はなかった。ただ、実際には紗絵さんの負担は相当なものがあっただろう。

「週末は紗絵に、美容院でもエステでも行ってくればいいよ、子どもたちは僕が見ているからと勧めたんですが、紗絵はあまり自分のために時間やお金を使おうとしなかった。それならみんなで外食しようとか、みんなで家で餃子を作ろうとか、家族でいることを優先してくれました。僕も家族でいるのが好きだったと、そのころは思っていました」

何がいけなかったんだろうと彼は当時をよく思い出すのだが、これと思い当たる節はない。ただ、だんだんと「仲よし家族」の一角を担っていることがつらくなってきたという。ふと気づくと、「どうしてオレはここにいるのだろう」「この子たちを育てて、結局、どうなるんだろう」と言いようのない違和感に囚われるようになった。もちろん、それは妻には言えない。

「いつしか足がまた風俗に向いてしまった。ただ、今度は風俗が物足りない。そんなとき出会ったのが優奈です。彼女は実は、僕が結婚前に遊びに行った会社の先輩の奥さん。偶然、風俗で出会ってしまった。もちろん先輩は、妻が風俗で働いているとは知らない。お願いだから内緒にしてと言われました。どうしてここで働いているのかと聞いたら、『私の両親がふたりとも大病をし、父は施設にいるのでお金がかかる。夫に出してもらうのも申し訳ないし、子どもに不自由もさせたくない』と泣きながら言うんです。その日は何もせずに帰りました。優奈は数日後に連絡をくれて、いろいろ相談に乗ってほしいと言う。頼れるのはあなただけと言われてその気になってしまった」

「じゃあ、うちに来る？」

ときどき会ってお茶したり軽い食事をしたりするだけの関係が続いた。優奈さんは明るくたくましかったが、「こんなふうに会っていたらいけないわよね、私たち。人目もあるし。でもあなたに会えないのはつらい」と涙ぐみながら言ったことがあった。

「その日はたまたま、夏休みで妻が子どもたちと実家に戻っていたんですよ。だからなんとなく気軽に『じゃあ、うちに来る？』と言ったんです。彼女の目がキラッと輝いた。行ってみたいわと言うので連れて帰った。本当に軽い気持ちだったんですが、自宅に他人の女性を入れたら、ただの友だちというわけにはいかなくなった……」

彼女はリビングに飾られている家族写真を興味深そうに見ていた。いいわね、うちは子どもがひとりだからちょっと寂しい。でも夫が二人目をほしがらなかったのなどと、さりげない言葉の中に夫への不満が見え隠れした。

「なんというか、自宅に彼女がいるということがもう倒錯しているようなものなんですよね。すでに状況がエロいというか。今まで感じたことのないような興奮がありました。彼女もそうだったんだと思う。リビングの床で関係をもちました」

その興奮を、彼は忘れることができなかった。相手の女性の家でそういう関係になるなら、「寝取った」興奮が強くなるのはわかるが、彼の自宅である。彼は寝取ったことで興奮するタイプではなく、牙城を崩されたこと、日常が突然、エロスに満たされることを深く感じとって、そこに刺激を覚えたのだろう。

たまたまその後、義父が体調を崩し、看病疲れで義母も寝込んだ時期があった。妻に実家に行ってくればいいよと寛容なところを見せながら、深夜、優奈さんを自宅に呼んだ。

「夫と子どもが寝ているのを確認してから来たのよといいながら、優奈は興奮していました。僕も別の部屋で子どもたちが寝ている。万が一、子どもたちが起きたら優奈が隠れる場所を確保してからいちゃいちゃしました」

その日も妻は不在のはずだった

そんな原っぱでのかくれんぼみたいなことがいつまでも続くはずはない。半年ほど前、義父が亡くなった。ひとりになった母が寂しそうだからと、土曜の夜は紗絵さんと子どもたちが何度か泊まりに行った。

「あの日もそうでした。ひとりになるのがわかっていたので、優奈に連絡して、これからおいでよと誘ったんです。優奈が来て、ふたりで少しワインを飲んだり冷凍ピザを食べたりして、夫婦の寝室に誘いました。それもまた彼女の興奮を煽ったんでしょうね。燃えに燃えて一息ついたとき、ガタンと音がした。妻が帰ってきたんです。しかも一緒にいたのは優奈の夫、つまり僕の先輩でした」

4人は見つめ合って固まった。先輩が「どういうつもりなんだ」と優奈さんと謙太郎さんに詰め寄った。紗絵さんは夫の不倫に気づき、相手を特定し、その夫に連絡をとったのだ。冷静にことを進めた紗絵さんには本気の怒りがあったのだろう。

「先輩にいきなり殴られました。庇ってくれた優奈も殴られて。暴力はやめてと紗絵が叫んだ。僕と優奈はほぼ全裸状態でした。紗絵はバスローブを投げて寄越した。それを羽織りながら、地獄だなと思いました」

紗絵さんが「離婚しない」ワケ

まずは夫婦で話し合いましょうと紗絵さんが冷静に言い、優奈さんは夫に引きずられるように去って行った。紗絵さんは、「私は許せないと思う」と一言言って、実家に戻っていった。

「紗絵の実家は歩いても20分くらいで行ける距離なんです。それ以来、紗絵も子どもたちも実家で暮らしています。離婚はまだしないと言われています。というのも先輩と優奈は離婚してしまったんですよ。でも子どもがまだ中学に入ったばかりだから、離婚はしたけど優奈は“家事要員”として一緒に暮らしている。ただ、子どもが18歳になったら出ていくようにと言われていて、日常会話はほとんどないそうです。『私が離婚したら、あなたは優奈さんと一緒になるんじゃないの』と紗絵は言っていた。だから離婚はしないと」

「妻を傷つけるつもりはなかった」

先輩も謙太郎さんも、会社に知られるのは避けたい。先輩とのやりとりの中で、優奈さんの両親が大病してお金がないという話は嘘だったとわかった。優奈さんが風俗で働いていたことを先輩は知らないままだ。

「先輩はけっこう人に奢ったりするのが好きだから、家計は苦しかったのかもしれません。先輩なのか優奈なのかはわからないけど、見栄を張って子どもにはたくさん習い事をさせていたし、中学も私立に通わせているし。家も立派な一軒家を購入しています。うちの会社の給料でよくそこまでできるなと思っていましたから」

優奈さんとは今は連絡をとっていない。とりたい気持ちはあるが、これ以上、紗絵さんを刺激したくないとも思っている。

「僕はどこかで紗絵は許してくれると思っていたのかもしれません。気を抜いていたというか……。妻を傷つけるつもりはなかった。ただ、自宅で女性と会うのは興奮したし、そのまま寝てしまえるから楽でもあった。早朝、必ずシーツなどを洗わなくてはいけなかったけど、そうしているのがまた刺激的だったんですよね。あまりにも非日常だから。でもそんなことをしていたから天罰が下ったんでしょう」

反省しているのかいないのか、彼はどこか他人事のように語っていた。子どものころからのどうにもならない孤独感を、彼は日常と非日常を交互に重ねることで埋めようとしていたのだろうか。

＊＊＊

やはり謙太郎さんの原点には、恵まれなかった幼少期の経験があるのだろうか。彼をネグレクトした母、その詳細は【記事前編】で紹介している。

亀山早苗（かめやま・さなえ）

フリーライター。男女関係、特に不倫について20年以上取材を続け、『不倫の恋で苦しむ男たち』『夫の不倫で苦しむ妻たち』『人はなぜ不倫をするのか』『復讐手帖─愛が狂気に変わるとき─』など著書多数。

デイリー新潮編集部