2025年シーズンを終えた大谷翔平（31）。ワールドシリーズ（WS）前のインタビューで本人も言及したように、今年は「かなり特別な1年」だった。スポーツ紙記者が語る。

【写真】特別な内装のスイートルームから声援を送る真美子さん。試合後、大谷翔平が満面の笑みでスイートルームに直行する様子も

「4月には妻の真美子さん（28）が第一子となる娘を出産し、その際には産休制度を利用して欠場。その後も娘を病院に連れて行っていることを明かしたり、娘の世話で睡眠時間が減ったことを『幸せな寝不足』と表現したりと、家族が増えたことで環境は大きく変わっていたのでしょう」

そんな変化の多いシーズンも、終わってみれば3年連続4度目のMVPを受賞。"時代を象徴するプレイヤー"大谷だが、WS優勝を祝うパレードでは妻・真美子さんとの仲睦まじい様子も話題になった。

「前年と比較しても2人はすごくリラックスした様子で、体を寄せてファンからの声援に応えていました。真美子さんも慣れない環境での子育ては大変だったでしょうが、大谷がグラウンドでプレーに集中できたのは、間違いなく真美子さんの献身があったからでしょう」（同前）

一部ファンが気づいていた「疑問」

そんな真美子さんは直近のWSで、夫人会の公式SNSがアップする集合写真に載ることで度々話題になっていたが、一部のファンからは「ある疑問」が投げかけられていた。前出・スポーツ紙記者の話。

「他の夫人会メンバーのSNSには、試合中の観客席の様子などがアップされるのですが、夫人会メンバーが集まっているスタンドの一角に真美子さんは映っていない。『なぜ真美子さんは夫人会メンバーと一緒に観戦しないの？』と、一部SNSユーザーからは疑問の声が上がっていました」

真美子さんは、スタジアムの5階に位置する「スイートルーム」から声援を送る姿が度々目撃されている。「観戦価格は1日120万円ほど」（同前）というスイートルームでほぼ毎試合観戦するのには、大谷のドジャース入団時の契約内容に秘密があるという。在米ジャーナリストが語る。

「スイートルームは合計で約30室ありますが、大谷選手は1000万ドル超えの大型契約のなかに、シーズン中ある一室を必ず確保する契約を盛り込んでいたと聞いています。

デコピンや真美子さん、娘さんが安心して観戦できるようにという配慮だったのでしょう。

スイートルームは契約者が独自にカスタマイズできて、大谷家の部屋には大谷の侍ジャパンの際のユニフォームなどが飾られている。家具や子供用のおもちゃなど私物を持ち込んで、置いたままにしておくこともできると聞いています。大谷ファミリーの一室"特別席"として、娘にとっても真美子さんにとっても思い入れの深いものになるのではないでしょうか」

大谷の歴史的な活躍の裏には、家族の献身的なサポートと快適な"観戦環境"があった。