乾燥やくすみなど、冬特有の肌悩みが増える季節。実はこの時期こそ、美容医療を始めるベストシーズン。紫外線が弱まり、肌への刺激を抑えながら根本的なケアができるタイミングです。今回は、美容クリニックの医師に“冬におすすめの施術”と“透明感＆保湿ケアのコツ”を伺いました。

冬は美容医療のベストシーズン

冬は気温と湿度の低下により、肌の乾燥が最も深刻化する季節。バリア機能が低下し、カサつきやひび割れ、赤み、刺激を感じやすくなる方が増えます。さらに血行不良でくすみが目立ったり、紫外線ダメージが蓄積してシミが浮き上がることも。

「冬は紫外線量が減少し、肌へのダメージが抑えられるため、レーザー治療やピーリングなど、刺激のある施術が行いやすい時期です。施術後にできる赤みや色素沈着のリスクが低いのもポイント。医師によると、「数回の施術と経過観察が必要な治療を始めるには、今がちょうど良い時期です」。冬は肌が本来持つ再生力を整えやすく、春に向けてコンディションをじっくり整えるのに最適な季節なのだそうです。

医師の専門視点で学ぶ、安心・安全な美容医療Q&AQ1. 冬に増える肌悩みには、どのようなものがありますか？

冬は気温と湿度の低下により、肌の乾燥が最も深刻化します。バリア機能が低下することで、カサつきやひび割れ、赤みや刺激を感じやすくなる方が多いです。さらに血行不良でくすみが目立ったり、紫外線ダメージが蓄積しているシミが浮き上がるケースも。ただ保湿するだけでなく、肌のターンオーバーを整えるケアが重要視されています。

Q2. 美容医療において、冬が最適とされる理由は？

冬は紫外線量が減少し、肌へのダメージが抑えられるため、レーザー治療やピーリングなど、刺激のある施術が行いやすい時期です。また、施術後にできる赤みや色素沈着のリスクが低いのもポイント。肌を根本から改善する治療は、数回の施術と経過観察が必要なため、春に向けて準備を始めるにはまさにベストシーズンと言えます。

Q3. 今シーズン特に人気の施術を教えてください。効果や特徴もぜひ！

乾燥とくすみに悩む方には「ララドクター」が人気です。剥離を伴わずお肌のターンオーバーを整え、透明感やハリを育てる新発想の施術です。また「MIINレーザー」は美白・美肌にアプローチできる最新レーザーで、シミ、毛穴、くすみ改善など複合的な悩みに対応します。どちらもダウンタイムが短く、忙しい方にも選ばれています。

Q4. 初めて美容医療を受ける方に、アドバイスをお願いします。

初めての方は、まずは信頼できるクリニックで丁寧なカウンセリングを受けることが大切。自分の肌状態を把握し、どんな治療が合っているかをしっかり相談しましょう。施術は焦らず段階を踏んで行うのがおすすめです。気になる点は遠慮せず質問し、不安を解消してから施術に臨むと、満足度の高い結果が得られます。

Q5. 美容医療とセルフケアの最適なバランスとは？日常のケアでおすすめはありますか？

美容医療は肌のベースを整える力があり、セルフケアはその効果を持続させる役割があります。施術後は保湿重視のスキンケアを徹底し、セラミドやビタミンC配合のアイテムを取り入れると◎。また、睡眠や食事など生活習慣も美肌と密接に関係します。医療×日常ケアの両軸アプローチで、理想の肌を育てていきましょう。

冬は肌が最もゆらぎやすい季節ですが、紫外線が穏やかで、肌の再生に集中できる時期でもあります。信頼できる医師のもとで適切なケアを行い、毎日のセルフケアと両立させることで、春に向けて“透明感と潤いに満ちた美肌”を育てましょう。

取材に答えてくれたのは

「NEO Skin Clinic 恵比寿」 吉川院長

美容感度の高い東京で「今求められているクリニック」を考え、誕生したのが「NEO Skin Clinic恵比寿」。最新レーザー機器や韓国式肌管理を取り入れ、一人ひとりに合わせた治療を提案。常に変化するトレンドやお客様のニーズに柔軟に対応し、最新の治療をスピーディーに導入してまいります。安心してご来院いただけるよう、患者さまに寄り添ったカウンセリングと施術を心がけています。

渡韓不要！韓国発美容トレンドを日本で体験「NEO Skin Clinic 恵比寿」

NEO Skin Clinic 恵比寿は、「最先端の肌管理を、より身近に、よりリーズナブルに」をコンセプトに誕生した、湘南美容クリニックの新ブランドです。渡韓せずに韓国美容の最新トレンドを体験できる場として、話題の美容機器や韓国式スキンケアをいち早く導入。肌診断機「VISIA」を活用し、毛穴・くすみ・たるみなど多様な肌悩みにパーソナライズ診療で対応いたします。安心感と確かな効果、通いやすい価格帯も魅力。初心者から美容感度の高い層まで、一人ひとりの理想に寄り添いながら、専門的な知見を活かした美容医療を提供しています。