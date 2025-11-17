この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザー・鳥海翔氏が切り込む！含み益バリアで攻めと守りを両立する『【新NISAでの勘違い】積立投資はとにかく入金力を上げろ！分散投資をするとリターンが下がります！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで公開された『【新NISAでの勘違い】積立投資はとにかく入金力を上げろ！分散投資をするとリターンが下がります！』では、投資アドバイザー・鳥海翔氏が、投資を始める際の基本的なステップについて解説している。ゲストには登録者28万人の投資系YouTuber・ライオン兄さんが登場し、冒頭から「含み益が300万円あるなら30万円程度は許容できる」という自身のリスク感覚を示し、まずインデックス投資で“安全な領域”を作る重要性を語った。



ライオン兄さんが投資を始めたのは約9年前の一般NISA時代で、当初は日本株の個別銘柄を扱っていたが大きく増えなかったという。事業売却を経て一度ファイヤー状態になったものの、「30代でリタイアすると逆に退屈だった」と述べ、やりたい仕事だけを選べる自由こそがファイヤーの本質だと捉えるようになった。



その後、本格的に投資を学ぶために株式講座や独学で集中的に勉強し、短期トレードで損失を経験する中で「長期のインデックス投資の方が安定する」と判断。2019年の「老後2,000万円問題」を機に、インデックス積立の発信を強化した背景も紹介された。



また、S&P500を軸にしつつゴールドやリート、暗号資産などを組み合わせる分散投資の考え方にも触れつつ、初心者には「最初から広げすぎず、まずはインデックスで含み益を作る」ことを推奨する。そのうえで含み益の一部をビットコインや個別株などの“尖った商品”に回す段階的な方法が示され、これを「含み益バリアATフィールド」と呼ぶ独自戦略として紹介している。



終盤では個人と法人の運用の違いや、新NISAでの入金力の重要性にも触れられ、インデックスを軸にどこまで分散するのかについては動画内でより詳しく語られている。新NISAの使い方を考える上でも、本編は参考になる内容である。