「うどんスープ」「牡蠣（かき）だし醤油」などの製造販売を手掛けるヒガシマル醤油（兵庫県たつの市）が、「うどんスープ」を使った韓国風茶碗蒸し「ケランチム」の作り方について、Xの公式アカウントで紹介しています。

【豆知識】「えっ…」 これが「うどんスープ」を使った“韓国風茶碗蒸し”の簡単レシピです！

ヒガシマル醤油は「韓国風茶碗蒸し『ケランチム』もお任せあれ〜」「ふわふわ食感お楽しみください」と投稿。ケランチムの作り方について、次のように紹介しています。

【ケランチムの作り方（2人分）】

（1）卵4個、うどんスープ1袋、水200ミリリットルを混ぜ、みじん切りのニンジン15グラム、ネギ適量を加えて器に入れる。

（2）ラップをかけ電子レンジ600ワットで2分加熱後、200ワットで6〜7分加熱し、余熱で5分ほどおいて完成。表面が固まらないときは再加熱すること。

なお、このレシピは11月17日午後5時時点で、表示回数が227万件超、「いいね」が1万件超となっており、SNS上では「さっそく作ってみます」「電子レンジでできるレシピありがたいです！」「作りました。めちゃくちゃおいしかった！」などの声が上がっています。ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。