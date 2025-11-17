Ê¿Ìî»çÍÔ¤¬¶âÈ±¡ß¥À¥Ö¥ë¥¹ー¥Ä¤Î¥·¥Ã¥¯¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¡ªµ®¸ø»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡ÖÈþ¤·¤µ¤Ë¤¿¤áÂ©½Ð¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
Number_i¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¤¬¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¥¤¥ô¡¦¥µ¥ó¥íー¥é¥ó¡¦¥Üー¥Æ¤Î¡ÖYSL GIFTING WITH LOVE¡×¤Î²ñ¾ì¤ËÍè¾ì¡£Èþ¤·¤¤¥¹ー¥Ä»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û①②ÈþÎï¥¹ー¥Ä»Ñ¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ËÅú¤¨¤ëÊ¿Ìî¡¡⑤¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Û¥ê¥Çー¤ò¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¡¡¡Ú¼Ì¿¿¡Û③④YSL¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ê¤ËÍ¥Èþ¤ËÐÊ¤àÊ¿Ìî¡¡⑥¥Ä¥¢ー¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤ÏÃÃ¤¨¤¿Æó¤ÎÏÓ¤òÈäÏª
¢£Ê¿Ìî»çÍÔ¡¢¡È¥ì¥¢¡É¤ÊÈþÎï¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥¹ー¥Ä»Ñ¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê
¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤é¤·¤¤GOLD¤ÎÁõ¾þ¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿²ñ¾ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¶âÈ±¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Ê¿Ìî¡£Á°È±¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¾å¤²¤¿Ã¼Àµ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹ー¥Ä¤¬ÑÛ¤È±Ç¤¨¤ë¡£
¡ØELLE Japan¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢Ê¿Ìî¤¬¤³¤ÎÅß¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥á¥¤¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¡£ÍýÁÛ¤Î¥Û¥ê¥Çー¤Î²á¤´¤·Êý¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö´ß¤¯¤ó¤¬¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡È´¨¤Ö¤ê¡É¤Ë¤¦¤ë¤µ¤¤¤Î¤Ç¡¢´¨¤Ö¤ê¥Ñー¥Æ¥£ー¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£°ìÊý¤Ç¡ÖÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈµÙ¤Þ¤º¥¸¥à¤ËÄÌ¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê°ìÌÌ¤â¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ØHarper¡Çs BAZAAR Japan¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¡È¼«Ê¬Åª¥´ー¥ë¥É¾Þ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¥Ä¥¢ー¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¡¢¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¡ØNumber_i LIVE TOUR 2025 No.II¡Ù¤Ë¸ÀµÚ¡££±¥ö½ê¤´¤È¤Ë4～5kgÁé¤»¤ë¤Û¤É¥Ïー¥É¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¹ー¥Ä»Ñ¤ÎÊ¿Ìî¤¯¤ó¥ì¥¢¡ª¡×¡Ö¤¿¤áÂ©½Ð¤ëÈþ¤·¤µ¡×¡Öµ®¸ø»Ò°Ê³°¤Î²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¥á¥¥á¤Î»çÍÔ¤¯¤ó¡¢ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤Æ¡¢ÌåÀä¡×¡Ö´ß¤¯¤ó¤Î¤³¤È¹¥¤¤¹¤®¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¤¤Ä¤âÆÏ¤¤¤Æ¤ë¤è¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ê¿Ìî»çÍÔ¡¢YSL¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ê¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Û¥ê¥Çー¤ò¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸
Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎX¤Ç¤Ï¡¢¡ÈYSL ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¡É¤Î¥Ô¥ó¥¯¡Ö¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¥È ¥¿¥Ã¥Á ¥°¥í¥¦¥Ñ¥¯¥È¡×¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ö¥¢¥ó¥¯¥ë ¥É ¥Ýー ¥ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥óN¡×¤Î2¼ïÎà¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ä¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ê¤Ë¡¢Í¥Èþ¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖYSL Beauty¤È°ì½ï¤Ë¥®¥Õ¥ÈÁª¤Ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖHappy Holiday to everyone¡ª ÁÇÅ¨¤Ê¥Û¥ê¥Çー¤ò¡×¤È¸ì¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸Æ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£