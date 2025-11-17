＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」１位にマイクロアド ＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」１位にマイクロアド

「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日午後２時現在で、マイクロアド<9553.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。



前週末１４日の取引終了後に２６年３月末日時点の株主から株主優待制度を導入すると発表した。毎年３月末日及び９月末日時点で８単元（８００株）以上を保有する株主を対象に、ＡｍａｚｏｎギフトカードやＱＵＯカードＰａｙなどと交換できるデジタルギフト７０００円分（年１万４０００円分）を贈呈する。



また同時に、２６年９月期連結業績予想を発表し、売上高１７４億４４００万円（前期比１１．３％増）、営業利益８億１５００万円（同３３．０％増）、純利益６億６３００万円（同３．４倍）と大幅増益を見込むとした。企業のマーケティング活動を支援するデータプロダクトサービス「ＵＮＩＶＥＲＳＥ」で、新たに他社プラットフォームへのデータ接続が可能になったことで継続的な売り上げの拡大を見込む。



これらを受けて、この日のマイクロアド株はストップ高の５７６円に上昇。午後２時現在でなおも買いを集めており、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。



なお、２５年９月期決算は、売上高１５６億７０００万円（前の期比１４．３％増）、営業利益６億１３００万円（同９９．４％増）、純利益１億９５００万円（同３１．０％減）だった。生産性向上施策が想定以上の効果を上げたことで営業利益は大幅増益となったが、投資有価証券評価損及び固定資産除却損の計上で最終利益は大幅減益となった。



出所：MINKABU PRESS