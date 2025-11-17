日本野球機構（ＮＰＢ）は１７日、２０２５年シーズンの「最優秀審判員賞」に白井一行氏（４８）を選出したと発表した。白井氏は初受賞。

選考理由は「２９年という長きにわたる審判経験により、リーダーシップやゲームマネジメント力が増したことが評価された。判定技術や正確性に安定感があり、名実ともにＮＰＢを代表する審判員へと成長した」と説明した。

白井氏は独特のストライクコールや、２２年の佐々木朗希（当時ロッテ）へ詰め寄った態度などで注目度が上昇。客席の子供にボールを渡す優しい一面もあり、“名物審判”として知られる。

「審判員奨励賞」には芦原英智氏（４１）、「ファーム優秀審判員賞」には西沢一希氏（２７）を選出した。

「ファインジャッジ賞」は以下の４点。

水口拓弥氏（３１）が三塁塁審を務めた４月１日・中日−巨人戦の七回裏無死二塁での中日・村松のバント打球から三塁でのクロスプレーの判定。

鈴木宏基氏（３３）が球審を務めた５月１１日・日本ハム−楽天戦の七回裏１死三塁、日本ハム・田宮のバント空振り、スタートを切っていた三塁走者の本塁でのクロスプレーの連続判定。

青木昴氏（３１）が球審を務めた７月１１日・ＤｅＮＡ−巨人戦の十回裏１死走者なし。ＤｅＮＡ・井上がカウント１−２からの５球目を空振りしたが投球はそのまま打者に直撃した際の「スイングで打者アウト」の判定。

深谷篤（５２）９月２３日・ＤｅＮ−阪神戦の十一回回裏、無死走者一塁でＤｅＮＡ・山本が犠打を試みた際に、発生した走塁妨害（オブストラクション）の判定。