カンボジアを拠点とする特殊詐欺グループの指示役とみられる日本人の男が5日、潜伏先のタイで身柄を拘束されました。5日、タイの首都バンコクで身柄を拘束されたのは、佐々木裕介容疑者（38）です。タイ警察によりますと、佐々木容疑者はカンボジア北西部ポイペトを拠点とする特殊詐欺グループの指示役とみられていて、タイに潜伏しながら遠隔で日本人を勧誘するなど、犯行を主導していたということです。この拠点では去年5月、警