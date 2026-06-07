７日、試験会場に向かう受験生。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山6月7日】中国福建省武夷山市で7日、全国統一大学入学試験「高考」が始まった。７日、試験前に復習する受験生。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）７日、試験会場に向かう受験生。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）７日、試験会場で記念撮影する受験生と保護者。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）７日、試験会場に向かう保護者と受験生。（武夷山＝新華社配