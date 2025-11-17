SABONの数量限定ホリデー「マジェスティック・ガラ」キットで優雅な冬支度を

ナチュラルコスメブランドSABONが贈る2025年ホリデー限定「マジェスティック・ガラ コレクション」が、11月27日より数量限定で登場します。一夜限りの豪華な晩餐会をテーマに、優雅で気品あふれる香りと人気のボディケアが詰まった特別なキットが勢ぞろい。大切な人への贈り物にはもちろん、自分へのご褒美にもぴったり♪限定デザインのギフトボックスとともに、心まで満たされる冬のケアを楽しめます。

贅沢な香りを堪能できるホリデー限定キット

「マジェスティック・ガラ コレクション」からは、人気の香りを気軽に楽しめるギフトが多数ラインナップ。

みずみずしいローズが広がる**ボディケアデュオ グリーン・ローズ（税込5,940円）は、ボディスクラブ200gとボディローション140mLのセット。

落ち着いた香りが好きな方には、ホワイトティーの香りを堪能できるボディケアデュオ ホワイトティー（税込5,940円）**もおすすめです。どちらもスプーン付きで、使うたびに優雅な気分に♡

「ミープラス リペアブースター ヘアマスク」登場！香りと質感を自分好みにカスタマイズ

冬の肌をいたわるしっとりケアギフト

乾燥が気になる季節には、濃密な保湿を叶えるギフトがぴったり。

**モイスチャーギフト パチュリ・ラベンダー・バニラ（税込3,850円）は、シャワーオイル100mLとボディローション50mLがセットになり、エキゾチックな香りと潤いを同時に楽しめます。

また、より華やかな香りを求める方には、シャワーオイル100mL・ボディスクラブ60g・ボディローション50mLにポーチが付いたロイヤルギフト デリケート・ジャスミン（税込4,950円）**も登場。

清潔感あるフローラルで幸福感に包まれます。

数量限定品で特別なホリデー体験を

華やかな夜会をイメージしたSABONのホリデー限定「マジェスティック・ガラ コレクション」は、香り・使用感・世界観すべてが特別仕様。

数量限定のため、気になるキットは早めのチェックがおすすめです。

贈り物にも自分へのご褒美にもぴったりなラインナップで、冬の日常が少しドラマチックに。香りとケアに満たされる季節に、SABONが魔法のようなひとときを運んでくれます♡