八村塁欠場のレイカーズがバックスに快勝…ドンチッチが41得点、敵地連戦を3勝2敗で終了

11月16日（現地時間15日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがファイサーブ・フォーラムでミルウォーキー・バックスと対戦した。

2連戦に臨むレイカーズは、八村が左ふくらはぎ痛み、マーカス・スマートがウイルス性疾患のため欠場。ルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブス、ブロニー・ジェームズ、ジェイク・ラレイビア、ディアンドレ・エイトンが先発を務めた。

第1クォーター序盤こそリードチェンジを繰り返したものの、1点ビハインドで迎えた開始4分36秒からドンチッチの連続得点で抜け出すことに成功。ダルトン・コネクトやジャクソン・ヘイズ、マキシ・クリーバーも得点を挙げ、30－18と12点のリードを奪った。

第2クォーターはダブルスコアをつけて圧倒。相手を16得点に抑え、65－34と31点リードで試合を折り返した。

後半は第3クォーターに点差を詰め寄られたものの、リードを保ちながら試合を展開。119－95で勝利を収め、2連勝を飾った。

レイカーズはドンチッチが5本の3ポイントを含む41得点に9リバウンド6アシスト2ブロックの大暴れ。リーブスが25得点6リバウンド8アシスト、エイトンが20得点10リバウンド1ブロック2スティール、ヘイズが10得点6リバウンド2スティールを記録した。

なお、レイカーズは敵地5連戦を3勝2敗で終了。次戦は19日（同18日）、ホームのクリプトドットコム・アリーナにユタ・ジャズを迎え撃つ。

■試合結果



ミルウォーキー・バックス 95－119 ロサンゼルス・レイカーズ



MIL｜18｜16｜38｜23｜＝95



LAL｜30｜35｜27｜27｜＝119



Luka Dončić 🤝 Jaxson Hayes

Dončić splits the double and tosses the lob.

Jaxson Hayes reaches high and slams it.

Lakers in control after the first frame!

Watch on NBA TV: https://t.co/Q7uhHTsSbu pic.twitter.com/7KHFogCNMN

- NBA (@NBA) November 16, 2025

【動画】ルカ・ドンチッチのアシストからジャクソン・ヘイズがダンク