µþÅÔÀº²Ú³Ø±à¤¬U18¥È¥Ã¥×¥êー¥°3Ï¢ÇÆ¡Äºù²Ö³Ø±à¤È¤Î¡È½÷²¦ÂÐ·è¡ÉÀ©¤·Á´¾¡Í¥¾¡

¡¡11·î15Æü¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂèÆóÂÎ°é´Û¤Ç¡ÖU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥êー¥°2025¡×½÷»Ò¤ÎºÇ½ªÆü¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢µþÅÔÀº²Ú³Ø±à¹â¹»¡ÊµþÅÔÉÜ¡Ë¤¬7ÀïÁ´¾¡¤Ç3Ï¢ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎºÇ½ªÀï¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢6¾¡0ÇÔ¤Ç¼ó°Ì¤ÎµþÅÔÀº²Ú³Ø±à¹â¹»¤È¡¢5¾¡1ÇÔ¤ÇÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿ºù²Ö³Ø±à¹â¹»¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¡£¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×3Ï¢ÇÆ¤Ë²Ã¤¨¥È¥Ã¥×¥êー¥°¤âÏ¢ÇÆÃæ¤Î½÷²¦¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¤òÀ©¤·¤¿Ì¾Ìç¤¬Ä©¤à·Á¤ÇÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ç¥ª¥Ç¥£¥¢¥«¥¦¥§¥ë¥ê¥Ã¥Ä¤¬Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿µþÅÔÀº²Ú³Ø±à¤¬25－13¤È¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤¦¤â¡¢Â³¤¯Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤ÏÁê¼ê¤Î¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤òÍ¶¤¦¹¥¼é¤â¤¢¤Ã¤¿ºù²Ö³Ø±à¤¬17－21¤È¼è¤êÊÖ¤·Á°È¾½ªÎ»¡£µþÅÔÀº²Ú³Ø±à¤Î8ÅÀ¥êー¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥àÌÀ¤±¤ÎÂè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¡¢¾®¶Ì°¦è½¤¬12ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë³èÌö¤ò¸«¤»ºù²Ö³Ø±à¤¬¿©¤¤²¼¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁè¤¤¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿µþÅÔÀº²Ú³Ø±à¤¬¥êー¥É¤ò¥ー¥×¡£6ÅÀº¹¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤ÏµþÅÔÀº²Ú³Ø±à¤¬ËþÀ¸¾®àá¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÀè¼ê¤ò¼è¤ê¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤êÂÎÀ©¤Ø¡£ºù²Ö³Ø±à¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÀÅÀ¤ò¿¤Ð¤»¤º¡¢ºÇ¸å¤Ï13ÅÀº¹¤Î79－66¤Ç·èÃå¤·¤¿¡£
¡¡3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µþÅÔÀº²Ú³Ø±à¤Ï¡¢18ÆÀÅÀ20¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É2¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òµó¤²¤¿¥ó¥¬¥ë¥é¥à¥¯¥Ê¥ê¥ä¤È¡¢17ÆÀÅÀ11¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É4¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿ÀÐÅÏ¥»¥êー¥Ê¤¬¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤òÃ£À®¤·¡¢13ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿µÈÅÄ¤Ò¤«¤ê¤â´Þ¤á¤¿3Áª¼ê¤¬2¥±¥¿ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¤Ç¤ÎÏ¢ÇÆ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤¿µþÅÔÀº²Ú³Ø±à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥ó½é¤ÎÁ´¹ñ¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÇÔ¤ì¤¿ºù²Ö³Ø±à¤Ï¡¢À¤ÂåÊÌÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¶âß·°É¤ÈÃÝÆâ¤ß¤ä¤¬Éé½ý·ç¾ì¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥¤¥·¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥¤¥ó¤¬15ÆÀÅÀ8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¾®¶Ì¤¬15ÆÀÅÀ¡¢»³ÅÄºùÍè¤¬12ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¡£5¾¡2ÇÔ¤Î2°Ì¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡15Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿U18¥È¥Ã¥×¥êー¥°¤Î»î¹ç·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡¢£U18¥È¥Ã¥×¥êー¥°½÷»ÒºÇ½ªÆü¤Î·ë²Ì°ìÍ÷
¡ãÂè1»î¹ç¡ä
ÀéÍÕ·ÐºÑÂç³ØÉíÂ°¹â¹» 62－31 ¾¼ÏÂ³Ø±¡¹â¹»
Àé·ÐÂçÉí¡Ã26¡Ã12¡Ã16¡Ã8¡Ã¡á62
¾¼ÏÂ³Ø±¡¡Ã6¡Ã12¡Ã8¡Ã5¡Ã¡á31
¡ãÂè2»î¹ç¡ä
·ÄÀ¿¹â¹» 60－72 Àº²Ú½÷»Ò¹â¹»
·ÄÀ¿¡Ã14¡Ã18¡Ã17¡Ã11¡Ã¡á60
Àº²Ú¡Ã23¡Ã16¡Ã17¡Ã16¡Ã¡á72
¡ãÂè3»î¹ç¡ä
´ôÉì½÷»Ò¹â¹» 62-50 ÆüËÜ¹Ò¶õ¹â¹»ËÌ³¤Æ»
´ôÉì½÷»Ò¡Ã16¡Ã17¡Ã13¡Ã16¡Ã¡á62
¹Ò¶õËÌ³¤¡Ã10¡Ã18¡Ã13¡Ã9¡Ã¡á50
¡ãÂè4»î¹ç¡ä
µþÅÔÀº²Ú³Ø±à¹â¹» 79－66 ºù²Ö³Ø±à¹â¹»
µþÅÔÀº²Ú¡Ã25¡Ã17¡Ã15¡Ã22¡Ã¡á79
ºù²Ö³Ø±à¡Ã13¡Ã21¡Ã17¡Ã15¡Ã¡á66
