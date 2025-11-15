【Dr.STONE SCIENCE FUTURE】最終シーズン《第3クールティザーPV》初公開！
TVアニメ『Dr.STONE』最終シーズン、第3クールティザーPVが公開された。千空たちの物語は最終章へ！
突如発生した謎の現象によって、全人類が一瞬で石化した数千年後……。文明が滅びた石の世界に、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が目覚めた。天才的な科学の力で千空が石の世界に挑む冒険譚TVアニメ『Dr.STONE』。
原作は、週刊少年ジャンプ（集英社）で2017年14号から2022年14号まで連載され、『次にくるマンガ大賞2018』（コミックス部門2位）、『小学館漫画賞』（少年向け部門）を受賞し、コミックスの累計発行部数は1800万部突破の『Dr.STONE』（原作：稲垣理一郎、作画：Boichi）。
2019年7月にTVアニメ第1期『Dr.STONE』の放送がスタートし、2021年に第2期放送開始。そして、2022年にテレビスペシャル、2023年に第3期『Dr.STONE NEW WORLD』が放送。2024年8月に最終シーズンとなる第4期『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』が2025年より分割3クールでの放送が発表されると、SNS上でトレンド入り。2025年1月に第1クール、7月より第2クールが放送され先日第3クールの放送が2026年と発表され大きな注目を集めている。
そして、本日、2026年に最終章を迎えるアニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』第3クールのティザーPVが初公開。
PVでは、全人類の復活を賭けてホワイマンと対峙するため、千空とゼノが手を組み合い、遂に宇宙を目指す姿が……！
千空たちの物語はついに最終章へ。2026年の放送に乞うご期待。
（C）米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会
