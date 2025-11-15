【レークプラシッド（米）＝岡田浩幸】フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第５戦、スケートアメリカは１４日、米ニューヨーク州レークプラシッドで開幕し、ペアのショートプログラム（ＳＰ）は三浦璃来（りく）、木原龍一組（木下グループ）が７４・４２点で２位につけた。

首位はアナスタシア・メテルキナ、ルカ・ベルラワ組（ジョージア）で７８・８３点。

三浦、木原組は２人がそろって跳ぶジャンプでミスが出るなどして、２位発進。演技後はそろって厳しい表情で、木原は「（ミスは）確認作業が足りていなかった。しっかり、また作り直していきたい」と語った。

今大会には練習拠点に近いカナダ東部トロントから空路で入る予定だったが、飛行機の大幅遅延により、急きょ木原が運転する車で６時間かけて移動した。そんなトラブルもあった中、ミスの後は大崩れすることなく７０点台をマーク。「そこは大きな成長」と三浦は振り返った。

課題と収穫を得てフリーへ。ＧＰ第１戦フランス大会では終盤のリフトにミスが出たが、今大会に向けて、練習を重ねてきた。「しっかりやってきたものがある。一つ一つの要素を攻めていく」と木原。過去に２度五輪が開催された町で、世界王者の底力を見せる。（岡田浩幸）