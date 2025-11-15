「エリザベス女王杯・Ｇ１」（１６日、京都）

３年連続参戦となるシンリョクカは１４日、角馬場で入念に体をほぐしてから美浦ダートをキャンターで１周。その後はゲートに向かい、駐立の確認を済ませた。自らまたがった竹内師は「変わらず元気いっぱい。ゲートも落ち着いていました。今回は最後まで攻め切れたし、何の不安もありません」と力強くうなずいた。

枠順は２枠３番。主戦の木幡初は「極端な外じゃなくて良かった。先行力があって自在に競馬ができる馬ですが、外枠だと形が限られてしまう。内なら周りを見ながら運べるし、この馬のタイプに合う枠ですね」と満足そうな表情を浮かべた。

２２年阪神ＪＦ２着など、２歳時からトップ戦線を走ってきた実力馬。鞍上は「年齢を重ねても体は変わりないし、精神面はむしろ成長している。高いベースを維持しています」と５歳にしてなお健在ぶりを強調。追い切り後の会見でも「良くも悪くもいい経験をさせていただいた馬。自分のなかでもすごく印象に残っているので、またいいタイトルを獲らせてあげたい。そのひと言に尽きます」と気持ちを込めた。

阪神ＪＦで初めてコンビを組み、２年前のエリザベス女王杯（９着）からは誰にも手綱を譲っていない。築いてきた人馬の絆は誰よりも強いものがある。「この子の辛抱強さや根性、競馬でファイトできる部分を最大限に出したい」と気合をみなぎらせた。