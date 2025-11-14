「最悪だ」「レベルが低すぎた」W杯８度出場＆８強経験の常連国がまさか！“早すぎる敗退”に辛辣批判「こんなに酷いなんてありえない」【アフリカ予選PO】
まさかの“早期終焉”に、批判の声が寄せられている。
現地11月13日に行われた北中米ワールドカップのアフリカ予選プレーオフ準決勝で、W杯常連国のカメルーンがDRコンゴと対戦。スコアレスで迎えた後半アディショナルタイム１分に痛恨の失点を喫し、０−１で敗れた。
プレーオフに回った時点で、厳しい戦いになるのは覚悟の上だったとはいえ、過去８度の本大会出場を誇り、90年大会ではアフリカ勢初のベスト８進出を果たしたアフリカ強豪の敗退に、母国のファンからは次のような厳しい声が寄せられた。
「最悪だ」
「こんなにひどいなんてありえない」
「レベルが低すぎた」
「監督は何もしないで立っていただけ」
「クソにみたいな結果だ」
「ひどい戦術だ。監督をクビにしろ」
「役立たずめ」
出場国が拡大したにもかかわらず、“不屈のライオン”が予選で敗退するとは思ってもみなかったのだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本がまたもやホームラン」日本代表の新ユニは“世界２位”！米大手メディアが絶賛！「世界中のコレクターが羨む」
現地11月13日に行われた北中米ワールドカップのアフリカ予選プレーオフ準決勝で、W杯常連国のカメルーンがDRコンゴと対戦。スコアレスで迎えた後半アディショナルタイム１分に痛恨の失点を喫し、０−１で敗れた。
プレーオフに回った時点で、厳しい戦いになるのは覚悟の上だったとはいえ、過去８度の本大会出場を誇り、90年大会ではアフリカ勢初のベスト８進出を果たしたアフリカ強豪の敗退に、母国のファンからは次のような厳しい声が寄せられた。
「最悪だ」
「こんなにひどいなんてありえない」
「レベルが低すぎた」
「監督は何もしないで立っていただけ」
「クソにみたいな結果だ」
「ひどい戦術だ。監督をクビにしろ」
「役立たずめ」
出場国が拡大したにもかかわらず、“不屈のライオン”が予選で敗退するとは思ってもみなかったのだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本がまたもやホームラン」日本代表の新ユニは“世界２位”！米大手メディアが絶賛！「世界中のコレクターが羨む」