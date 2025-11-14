＜非常識？＞仕事中にスマホでメモするのは良くない？紙に書くのはもう古い？
仕事やアルバイトで業務を教えてもらう際、個人のスマホでメモや動画を撮っている人を見て、みなさんはどう感じるでしょうか。「紙のメモ帳に書き取るなんて古い」と感じる人もいれば、「仕事中にスマホを使うなんて非常識」と考える人もいるかもしれません。ママスタコミュニティにも、こんな質問が寄せられていました。紹介します。
『アルバイトで業務の手順を教えてもらったりするときに、スマホにメモったり動画撮ったりするのはダメなの？ 紙のメモ帳に書き取りするのは、古すぎない？』
スマホで記録するのは便利！
『あとで見返せるし全然OK！』
『胸ポケットにスマホを入れて、クリップで固定して動画を撮りながらメモも取る。これをやると1回で覚えられるから先輩もニッコリ』
こちらは業務中のスマホの使用を問題ないと感じているママたちの声です。スマホでの記録は効率的で、復習しやすいのが魅力の一つです。なかには、紙のメモよりも確実に残せるため、理解が深まりやすいといったメリットについて言及する声もありました。さらに「スマホを使って怒るのは昭和生まれだけ」「アラフォー以上の人だとブチギレるよね」といったコメントも寄せられました。世代によって受け止め方が異なる、とママたちは感じているようですね。
職場のルール次第では絶対NG
『バイト中にスマホを出すこと自体あり得ない』
『私の職場は病院だから絶対ダメ』
『コールセンター、配送業、データ入力もダメ。顧客情報を扱うから情報漏洩につながるし、SNSに流れたら大問題』
『接客業だとやっぱりお客さんの目があるから、仕事中にスマホをいじってたら『あの店員がスマホいじってる！』ってクレームにつながる』
一方、職場によってはスマホ利用が厳しく禁止されているところもあるようです。医療や顧客情報を扱う現場では情報漏洩リスクから、接客業では「お客様の目」を意識してNGになることも多いようですね。たしかに職場のルール次第でNGかどうかは変わってきます。
さらに、こんな意見も。
『スマホは勘違いされる。メモしているのか、他のことをしているのか、外から見たら判別がつかない。人によっては遊んでいるようにしか見えない』
たしかに、スマホは多機能なだけに何をしているのかわかりにくいため、不信感を与えてしまうこともあるでしょう。たとえば家庭でも、家族団らん中に旦那さんがスマホを触っていて、注意したら「旅行の計画を調べていた」なんてケースもあるのではないでしょうか。スマホは誤解を招きやすい機器でもあることは意識しておく必要がありそうです。
スマホを使う前にひと言！
『ひと言聞いたらいいんじゃない？ 私が教える側ならひと言あれば全然いい。そっちの方が見返すときに分かりやすいから』
『職場で持ち込みについて決まりがないところなら、ひと言断ればいいと思う』
スマホの利用がグレーな職場では、事前に「メモをスマホで取ってもいいですか？」と聞くだけで印象が変わるという意見もありました。たしかにそのひと言があるだけで、業務に対する誠実さが表れますよね。
スマホでの記録は効率的で便利ですが、職場や業種によっては「情報漏洩のリスク」や「お客様からの見え方」などの理由で禁止されていることも。また、世代によっては非常識と受け取られる可能性もあるでしょう。スマホに対する印象は人それぞれだからこそ、ひと言断りを入れることは組織で働く上で大切なマナーですよね。どうしてもスマホを使いたい場合は、まず職場のルールを確認し、上司や先輩に相談してから利用するのが、安心につながるのではないでしょうか。