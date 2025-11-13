11月10日、大食いタレントのギャル曽根が、自身のYouTubeチャンネル「ごはんは残さず食べましょう」を更新。スタッフから顔の“異変”を指摘され、その真相を語った。

この日は、ファミリーマートで購入した、ギャル曽根が気になっていた商品を食レポする内容だった。カルビーが日本ケンタッキー・フライド・チキンとコラボしたポテトチップスや、チョコボールなどを「めっちゃおいしい!」と次々、口にするギャル曽根。だがそのさなか、スタッフから「ずっと気になってたんですけど、頬になんか入れてます?」とのツッコミが飛び出したのだ。

「ギャル曽根さんは、この質問に『聞いてよ!』と反応。笑いながら『歯抜いたの! そしたら、腫れちゃって』と、抜歯したばかりだという驚きの事実を明かしたのです。たしかに動画では、両側の頬が膨らんでおり、不自然な様子がうかがえました」（芸能記者）

このギャル曽根の告白には、スタッフも驚いた様子だったが、その後も本人はハイペースでスイーツやラーメンを完食。高さのあるケーキを食べようとして、「ちょっと待って、私、歯がさ……あんまり口が開かないの」と苦笑いしながらも、こちらもぺろりとたいらげた。

抜歯で頬が腫れたということは、炎症で痛みも出ているはずだが、不調を感じさせない食べっぷりを見せたギャル曽根。動画のコメント欄では《歯を抜いて頬が腫れてるのに食べれるの神》《抜歯した後なのに…笑顔で美味しそうに食べてくれてる曽根ちゃんありがとう》《歯早く治るといいですね》と、いたわりの声が相次いだ。

大食いの実力は折り紙つき、食べ方もつねにきれいという、安定したパフォーマンスで“大食いタレント”の世界で生き残ってきたギャル曽根について、過去には、共演者たちがその“プロ根性”を絶賛している。

「芸人のケンドーコバヤシさんは、ギャル曽根さんのバラエティ番組での食べっぷりをめぐり『途中でちょっと泣きごとを言う。危ないかも、って。でも、出てきたら食うねんな。結果、（オンエアでは）早送りになんのにな』と感心したことがあります。11月13日放送の『ラヴィット!』（TBS系）でも、大好物だという、セリを入れたサムギョプサルをもりもり食べており、不調を感じさせない姿を見せました」（同前）

抜歯の痛みぐらい、彼女にはたいしたことではないのかもしれないが、くれぐれも無理だけはしないでほしいところだ。