グッドスマイルアーツ上海は、フィギュア「紅蓮：ブラックシャドウ」の予約受付を11月13日よりグッドスマイルカンパニー公式ショップにて開始した。価格は25,900円。商品の発送は2027年1月の予定。

本商品は、Android/iOS用戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～「勝利の女神：NIKKE」より、「紅蓮：ブラックシャドウ」を1/7スケールでフィギュア化したもの。黒と赤を基調とした戦闘スーツは、繊細な塗装によって装甲の質感と布地の対比を丁寧に表現している。また、風に舞うマントと鋭い武器の造形が、彼女の凛とした立ち姿をさらに際立たせる。

装甲のマーキングもイラストの色彩表現を忠実に再現し、内側からほのかに漂う赤い光の効果も再現。さらに、【照れ顔】と【狂気顔】の差し替え用表情パーツが付属する。

(C)SHIFT UP CORP.

掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。

商品の塗装は彩色工程が手作業になるため、商品個々に多少の差異があります。予めご了承ください。

台座や支柱は試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。