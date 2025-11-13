俳優の柄本時生（36）と女優のさとうほなみ（36）が13日、結婚を発表した。2人は今年2月に一部週刊誌で同棲が報じられていた。以下は発表全文。

▼「関係者の皆さま、いつも応援してくださっている皆さまへ。私事ではございますが、柄本時生とさとうほなみは本日十一月十三日に入籍いたしましたことをご報告いたします。これからも感謝と初心を忘れずふたりで歩んでまいります。今後ともご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます 柄本時生 さとうほなみ」

柄本は父が柄本明、母が角替和枝さんで、兄は柄本佑、義姉に安藤サクラを持つ芸能一家。さとうは女優の他、ほな・いこか名義でバンド「ゲスの極み乙女」のドラムを担当。女優としても22年のNKK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」などに出演するなど人気女優だ。放送中のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」では、さとうが遊女のなみ役、柄本が松江で唯一の舶来品店の店主・山橋才路役を務めている。

◆柄本時生（えもと・ときお）1989年（平元）10月17日、東京都生まれ。03年に映画「すべり台」（05年公開）のオーディションに合格し芸能界入り。ドラマでは04年WOWOW「4TEEN」、06年NHK大河「功名が辻」、11年NHK連続テレビ小説「おひさま」、現在放送中の「ばけばけ」などに出演。映画では08年「俺たちに明日はないッス」、13年「謝罪の王様」、16年「聖の青春」などに出演した。178センチ。血液型O。

◆さとうほなみ 1989年（平元）8月22日、東京都生まれ。4人組バンド「ゲスの極み乙女」のドラムほな・いこかとして活動し14年に「猟奇的なキスを私にして／アソビ」でメジャーデビュー。17年から俳優活動をスタートし、同年7月期のテレビ朝日系ドラマ「黒革の手帖」で連続ドラマデビュー。主な出演作は、22年の同系「六本木クラス」NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」Netflix「今際の国のアリスseason2」、映画「愛なのに」（城定秀夫監督）など。身長161センチ。