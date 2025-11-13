【清澄白河】なぜ今、価格が高騰？再開発と新路線がもたらす「資産価値」の未来をプロが解説
清澄庭園や木場公園などの豊かな緑、お洒落なカフェが点在する街並み。江東区「清澄白河」は、伝統とトレンドが融合するエリアとして人気を集めています。
近年、このエリアの不動産価格、特にタワーマンションの価格高騰が著しく、直近1年で約1割も上昇している物件も見られます。なぜ今、清澄白河がこれほどまでに注目されているのでしょうか。
その背景にある「再開発」と「新路線計画」、そして不動産売買で後悔しないための戦略を、らくだ不動産株式会社の不動産エージェント、島袋廉さんと村山澄人さんが解説します。
◾️清澄白河の魅力と「再開発」の歴史
半蔵門線と大江戸線が乗り入れる交通利便性に加え、豊かな自然環境が共存しているのも清澄白河の魅力の一つです。
「不動産市場という観点では、駅周辺の再開発で誕生した『イーストコモンズ清澄白河』に代表される大規模タワーマンション群が、このエリアの資産価値を牽引してきました」と村山さんは語ります。
◾️価格高騰の「新たな要因」：新路線・有楽町線延伸計画
既存の魅力に加え、今まさに価格を押し上げている新たな要因が、東京メトロ有楽町線の「豊洲～住吉間」延伸計画です。
「清澄白河の隣駅である『住吉』が新路線の接続駅となることで、清澄白河エリアもその恩恵を大きく受けると期待されています。この将来性を見越した需要が現在の価格高騰に繋がっているのです」と島袋さんは分析します。
◾️高騰を牽引する、駅近タワーマンション4選
この1年で価格が約1割も上昇している、注目すべきタワーマンションを4つご紹介します。
1.パークハウス清澄白河リバーサイド
2.イーストコモンズ清澄白河 フロントタワー
3.ディーグラフォート清澄白河
4.パークハウス清澄白河タワー
「これらの物件は、坪単価550万円前後（70㎡台で約1億2,000万円）で取引されていましたが、直近では坪単価600万円超（約1億4,000万円台）で売り出されるなど、明らかに市場が過熱しています」（島袋さん）
◾️【購入者向け】隣駅「住吉」の優良マンションも狙い目
清澄白河のタワーマンションにこだわらないのであれば、隣駅の「住吉」も非常に有力な選択肢となります。
「住吉エリアには、『イーストゲートスクエア』や『ジオ深川住吉』といった、管理状態が非常に良好な大規模”板状”マンションが点在しています。特に『イーストゲートスクエア』は、築10年強で坪単価500万円前後と、清澄白河のタワーマンションより割安感があり、管理の質も担保されているため、非常におすすめです」（島袋さん）
◾️【売主向け】売却のタイミング、その判断基準は？
これほど価格が上がっていると、「まだ上がるのでは？」と売却をためらう方も多いでしょう。この点について、島袋さんは物件のタイプによって判断が分かれると指摘します。
駅近・大規模マンションを所有している場合：
「新路線の開業という明確な好材料があるため、特別な理由がなければ、将来のさらなる値上がりを期待して持ち続けても良いでしょう。ただし、眺望や間取りによっては価格差が出るため、過信は禁物です」
上記以外の中小規模マンションを所有している場合：
「市場の恩恵を受けている今のうちに売却することをお勧めします。買い手の需要が大規模マンションに集中すると、中小規模のマンションは価格が伸び悩み、将来的に下がっていく可能性も十分に考えられます」
【まとめ】
清澄白河・住吉エリアは、新路線計画という明確な好材料に支えられ、今後も堅調な資産価値の維持が期待できるエリアです。しかし、その恩恵は全ての物件に平等に及ぶわけではありません。
購入を検討する方はタワーマンションというブランドだけでなく、管理の質や割安感といった視点で隣駅まで視野を広げることが、良い買い物に繋がります。売却を検討する方は、ご自身の物件が「市場を牽引する側」なのか、「恩恵を受ける側」なのかを冷静に見極め、最適な売却タイミングを判断することが重要です。
らくだ不動産株式会社では、エリア全体の将来性だけでなく、個々のマンションの特性や管理状態まで深く分析し、お客様にとって最適な売買戦略をご提案します。「今売るべきか、待つべきか」といったご相談にも、データに基づいて的確にお答えしますので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
