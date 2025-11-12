Ë§º¬µþ»Ò¤¬É½»æ¡¡¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù50¹æÈ¯Çä¡¢¿·Ï¢ºÜ¡Ø¥¼¥í¤È¥Ò¥ã¥¯¡Ù¤â³«»Ï
¡¡½÷Í¥¡¦Ë§º¬µþ»Ò¤¬É½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù50¹æ¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤¬11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛË§º¬µþ»Ò¤Î¼«Á³ÂÎ¥°¥é¥Ó¥¢¡¦¡Ø³¥ÐÁÖàë®¡Ù¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¾ÜºÙ
¡¡11·î14Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ø·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Ë§º¬µþ»Ò¤¬¡¢½©¤Î¤ª½Ð¤«¤±¥Çー¥È¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ç»£±Æ¡£Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤êQUO¥«ー¥É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù50¹æ¤Ç¤Ï¿·Ï¢ºÜ¡Ø¥¼¥í¤È¥Ò¥ã¥¯¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£°Û¿§¤Ê2¿Í¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢´ñÀ×¤Î²½³ØÈ¿±þ¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¡£¹â¹»1Ç¯À¸¤ÎÀÅ²ÚÎí¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤ÎÅ¾¹»À¸¡¢ÈþºåÉ´¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Ð¥¹¥±¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯ÇÕÂç¾Þ¼õ¾Þ¤Î¿·¿Í¡¢¹¾¸ÍæÆ°ìÏ¯¤ÎÀÄ½Õ¥Ð¥¹¥±Ì¡²è¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë11·î17Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢¡Ø³¥ÐÁÖàë®¡ÙºÇ¿·Âè6´¬È¯Çä¤Ë¤¢¤ï¤»½ñÅ¹ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¤Î¾ï°Ç¥È¥ï¡¢»âÇò¤Ü¤¿¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¼Â»Ü¡£¥«ー¥É¤ÏÁ´2¼ïÎà¤Ç¡¢É½ÌÌ¤Ë¡Ø³¥ÐÁÖàë®¡Ù¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡¢Î¢ÌÌ¤Ë2¿Í¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬Æþ¤ë¡£¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Î¥³¥é¥ÜPVÆÃ½¸µ»ö¤Ç2¿Í¤¬Áª¤ó¤À¡Ö¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¡×¤¬¥³¥éー¥¸¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ø¥¼¥í¤È¥Ò¥ã¥¯¡Ù¡¿¹¾¸ÍæÆ°ìÏ¯¹â¹»1Ç¯À¸¡¦ÀÅ²ÚÎí¤Ï¿ÈÄ¹¤âÎÏ¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤¬¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÀµ³Î¤ÊÎ¾¼êÂÇ¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·ÃË»Ò¥Ð¥¹¥±¤Ë¤ª¤¤¤Æµ±¤¤Å¤é¤¤¤½¤ÎÉð´ï¤Ï¡¢ÈÝÄê¤µ¤ì¤ëËèÆü¡£¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤ÏÃ¯¤Ë¤â¡¢²¿¤Ë¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¼«¿®¤ò¼º¤¤¤«¤±¤¿»þ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤Î¥¹¥È¥êー¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÅ¾¹»À¸¡¦ÈþºåÉ´¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ë¡ª´Ó¤±¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡ªÎ¾¼êÂÇ¤Á¡õ¥¹¥È¥êー¥È¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬´ñÀ×¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¡¢ºÇ¹â¤ËCOOL¤ÊÀÄ½Õ¥Ð¥¹¥±³«Ëë‼
¢£¡Ø³¥ÐÁÖàë®¡Ù¡¿ÂçÊë°Ý¿Í¡ÖÌë¡×¡£¤½¤ì¤Ï¤«¤Ä¤ÆÅ·ºÒ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡£¿ÍÃÒ¤òÄ¶¤¨¤¿ºÒ³²¤Î½±Íè¤ËÂÐ¤·¡¢¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Ï¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¤ËÉñ¤¦¡£¿À¡¹¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë°Ù¡¢¡ÖÌë¡×¤ÎÅÜ¤ê¤òÄÃ¤á¤ë°Ù¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦¤òµß¤¦°Ù――¡£ÆüËÜ¤ÎÅÄ¼ËÄ®¤Ë½»¤à¾¯Ç¯¡¦ÐÁ¤Ï¡¢¡ÖÌë¡×¤Ë¤è¤ê¸Î¶¿¤òÄÉ¤ï¤ì¤¿±Ñ¹ñ·³¿Í¡¦¥¬¥ª¤È½Ð²ñ¤¦¡£¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¤Î¤É¤«¤ÊÄ®¤Ç¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÈÀÄ½Õ¤ò²á¤´¤¹Æó¿Í¡£¤·¤«¤·¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Î²¼¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¡ÖÌë¡×¤¬½±¤¤Íè¤Æ¡Ä¡Ä!?Ì¡²è¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーµðÊÔ³«Ëë¡ª
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë