ＤＯＷＡが上げ幅を拡大、２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正 ＤＯＷＡが上げ幅を拡大、２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正

ＤＯＷＡホールディングス<5714.T>が後場終盤になって上げ幅を拡大している。午後３時ごろに２６年３月期連結業績予想について、売上高を６９２０億円から６９６０億円（前期比２．６％増）へ、営業利益を２４０億円から２８５億円（同１１．６％減）へ、純利益を２７０億円から３１０億円（同１４．３％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を１５９円から１８３円（前期１５０円）へ引き上げたことが好感されている。



上期において金属価格が上昇したことに加えて、第３四半期以降も相場環境は前回予想に比べて円安ドル高となり、金、銀、銅及び亜鉛の平均価格が上昇すると想定していることが要因。また、金属価格の上昇に伴い、海外亜鉛鉱山の持ち分法投資利益の増加も見込む。



同時に発表した９月中間期決算は、売上高３１７１億８８００万円（前年同期比１０．０％減）、営業利益１１７億５０００万円（同４５．３％減）、純利益１３６億２５００万円（同３３．６％減）だった。自動車関連製品及びサービスや情報通信関連製品の販売が増加し、環境・リサイクル関連サービスの受注は堅調に推移した一方、新エネルギー関連製品の販売が計画を下回った。



出所：MINKABU PRESS