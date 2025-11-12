¡Ö¥È¥ó¥Ó¤¬¥¿¥«¤òÀ¸¤à¤È¤Ï¤³¤Î¤³¤È¡×Ãæ3Ä¹½÷¤¬½Î¤Ê¤·¤Ç¡È¥ª¡¼¥ë5¡É¡¡6¿Í¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤ëÊì¤¬¸ì¤ë¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤Ê¤¤»Ò°é¤Æ
¡Ö¼«Ëý¤µ¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡ª¾Ð¡¡¡È¥È¥ó¥Ó¤¬¥¿¥«¤òÀ¸¤à¡É¤È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¤³¤È¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¹½÷¤Î¡È¥ª¡¼¥ë5¡É¤ÎÀ®ÀÓÉ½
¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì¼¤Î¡È¥ª¡¼¥ë5¡É¤ÎÀ®ÀÓÉ½¤òÅê¹Æ¤·¤¿Êì¿Æ¤Î¸ÀÍÕ¤¬Threads¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢6¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤ò±Ä¤àAYUMI¤µ¤ó¡Ê@sangocare_nail_ayumi¡Ë¡£
¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢·ù¤Ê¤³¤È¤Ë¤â¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¸þ¤¹ç¤¤ÅØÎÏ¤Ç¤¤ë»Ò¤Ç¤¹¡£¤¤¤è¤¤¤è¼õ¸³¡ª¡ª¤¬¤ó¤Ð¤ì¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢Ì¼¤ÎÅØÎÏ¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢Êì¤È¤·¤Æ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¶Ã¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÙ¶¯¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿Êì¤Î¶Ã¤
À®ÀÓÉ½¤Î¼ç¤ÏÃæ³Ø3Ç¯À¸¤ÎÄ¹½÷¡£¼Â¤Ï¥ª¡¼¥ë5¤ò¼è¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2²óÌÜ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¡¢¥ª¡¼¥ëA¤Ç¤âÉ¾²Á4¤¬¤Ä¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¥ª¡¼¥ë5¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤´ü´Ö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥ª¡¼¥ë5¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤â´ò¤·¤¯¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
°õ¾ÝÅª¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¡Ö¥È¥ó¥Ó¤¬¥¿¥«¤òÀ¸¤à¤È¤Ï¤³¤Î¤³¤È¡×¤Ï¡¢¼«¿È¤Î³ØÀ¸»þÂå¤È¤ÎÂÐÈæ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤ÎÃæ³ØÀ¸³è¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Í§Ã£¤ÈÍ·¤Ö¤Û¤¦¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤Î»ÅÊý¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
°ìÊý¤ÇÄ¹½÷¤Ï½Î¤ËÄÌ¤ï¤º¡¢³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤À¤±¤ÇÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢À®ÀÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃÊÌ¤ËÊÙ¶¯¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÃÏÆ»¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë»ÑÀª¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÉ¾²Á¤Ï¡ý¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¡ØÊÙ¶¯¤·¤Ê¤µ¤¤¡ª¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡É¥ª¡¼¥ë5¡É¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡É¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤¡¡Á¡É¤È¤â´¶¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£º©ÃÌ²ñ¤Ç¤â³Ø½¬ÌÌ¤Ê¤É¤òÀèÀ¸¤«¤éË«¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¡È¸¡»ö¡É
AYUMI¤µ¤ó¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ËÊÙ¶¯¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢¼«¼çÀ¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤òÆü¡¹°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤ÐÄ«¤´¤Ï¤ó¤ò²¿¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤ÎÁªÂò¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯»Ò¤É¤â¼«¿È¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥È¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌäÂê¤ÏÉ¬¤ºÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢¼ø¶ÈÃæ¤ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¹¤°ÀèÀ¸¤ËÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¶«¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢³¨ËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Á³¤È¡ÖÆÉ½ñ¹¥¤¡×¤Ë°é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢³ØÎÏ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÄ¹½÷¤Î¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¡È¸¡»ö¡É¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£Ë¡Î§¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢¤¹¤Ç¤Ë¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÂç³ØÈñÍÑ¤Ê¤É¤Î»ñ¶âÌÌ¤Ç±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢²¿¤Ç¤â¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
·»Äï¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢AYUMI¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄ¹ÃË¡ÊÃæ1¡Ë¤È¼¡ÃË¡Ê¾®4¡Ë¤ÏÄ¹½÷¤Î¡ØÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë¡Ù¤È¤³¤í¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë±Æ¶Á¤Ï¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤ç¤¦¤À¤¤¤òÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤ëÄ¹½÷¤Ø¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£¤Ï¼õ¸³À¸¤Ê¤Î¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤ÏÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¹»¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð²È¤ä¸øÌ±´Û¤Î³Ø½¬¼¼¤ÇÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥¢¥Ë¥á¤ä¥²¡¼¥à¤ÈÎ¥¤ì¤ëÅØÎÏ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤è¤¤¤è¤³¤ì¤«¤é¤¬ËÜÈÖ¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¤É¤ó¤Ê·ë²Ì¤Ç¤âÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×