【福井県/犬のイベント】愛犬と運動の秋を満喫！「ワンワン運動会」（ホテル WAN STORY）11/16

こんにちは！おでかけわんこ部スタッフのLISAです。福井県で愛犬と一緒に楽しめるイベント情報が届きました～！

雄大な山々に囲まれた福井県美浜町に位置するドッグフレンドリーホテル「ホテル WAN STORY」にて、秋のイベント「ワンワン運動会」が2025年11月16日（日）に開催されます！

イベントは宿泊者以外の参加もOK！イベント名の通り、ワンちゃんが参加できる複数の競技が実施される楽しい内容になっていますよ～♪

遊びが大好きな子や、走りに自信がある子はぜひ参加してみてくださいね！

※イベントと施設内ドッグランは下記条件を満たすワンちゃんのみが参加・利用できます

・生後4ヶ月以上の闘犬を目的としていない犬種

・25kg未満の小型・中型犬（大型犬はNG）

・下記犬種に該当するワンちゃん以外（25kg未満であっても利用できない犬種もいるため、必ずご確認ください）

https://www.wan-story.jp/information



※当日は愛犬1頭につき1,000円の参加費が必要になります（2頭目以降は＋300円）

参加賞もあり！当日実施の競技をご紹介♪

イベント当日は、ワンちゃんが主役となり参加できる競技を3種目実施予定！

すべての競技は予約不要で参加OK！また、参加費のみで複数の種目にエントリーしたり、途中参加したりすることも可能です◎

各競技1位のワンちゃんには、思わず尻尾がフリフリしてしまう美味しいご褒美も用意されているのだとか♪

そのほかのワンちゃんにも参加賞が用意されているので、運動の秋を楽しみながら、気軽に参加してみてくださいね。

①おりこうさんくらべ

おやつを前にした愛犬に飼い主さんが「マテ！」のコマンドを指示。何秒間待つことができるかのタイムを競います。

目の前の誘惑に負けず、最後まで待てる子は一体誰かな？ ”マテ”に自信がある子は、ぜひみんなの前で特技を披露しちゃいましょう♪

※参加希望の方は、当日”愛犬のおやつ”を持参してくださいね

②ボールゲットバトル

運動好きのワンちゃんといえば、ボール遊び！投げたボールを誰が1番にゲットできるかのバトルを行います。

走りに自信がある子は必見の競技！自信はないけど、ボール遊びは大好きという子ももちろん参加OKですよ◎

③ピンポン玉レース

飼い主さんと愛犬の絆を試す競技！リードで繋いだ愛犬と並走しながら、おたまでピンポン玉を運びます。

ピンポン玉をゴールまで運ぶ間に愛犬との仲がさらに深まるかもしれませんね♪

イベント中はドッグランが走り放題！

出典：公式サイト

周りを木々に囲まれたプライベート感満載の「ホテル WAN STORY」には、施設自慢の人工芝を敷き詰めた広いドッグランも完備されています。

イベント当日は、参加者であれば誰でもドッグランが走り放題！競技の合間に愛犬のリフレッシュ時間もつくれます。

走って、遊んで、愛犬との絆を深めてと、秋のおでかけ先としてもぴったりのイベントなので、ぜひ足を運んでみてくださいね♪

イベント詳細イベント名称 ワンワン運動会開催日時2025年11月16日（日） 13:00～15:00 ※12:30受付場所ホテル WAN STORY（福井県三方郡美浜町佐田18-5-1）入場料参加費：1,000円 / 頭（2頭目以降は＋300円）https://www.wan-story.jp/topics/content/197