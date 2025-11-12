この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、『【変わった賃貸】4色のカラフルな外観の理由が面白い新築デザイナーズマンションを内見！』と題し、東京都練馬区に誕生した注目の新築デザイナーズマンションを紹介。発言者のゆっくり不動産さんが「設計士・ガラスの魔術師井口さん」の最新作の個性的すぎる色使いや、徹底した風水設計について熱く語った。



物件外観を目にしたゆっくり不動産さんは、「なにこれカラフルすぎ」と興奮を隠せず、「四神相応という4つの方角にそれぞれ良いと言われている色を選んでこのような外観になっています」と設計のこだわりの理由をいぐちさんにインタビュー。マンションには黄色・赤・白といったビビッドな色が施されており、「高齢者ウェルカムな賃貸物件というかなり珍しいコンセプト」にふさわしく、エネルギッシュになれる赤が廊下や共用部で大胆採用されている。



室内にも“情熱の赤”を大胆に配色し、ウォークインクローゼットまで「真っ赤！X JAPANもびっくりの紅いっぷり」と独自のセンスで案内。洗面やキッチン、浴室は方角や風水の理論に基づき、黄色や緑、白を段階的に配色。加えて「日当たりや通気性など、普通に住みたくなる設計」と“住み心地の良さ”にも感心し、「井口さんの物件は、一見突飛なコンセプトでもその裏にある暮らしやすさがすごい」と繰り返し絶賛した。



共用部にもホテルのような食事サービスや買い物代行・ゴミ回収などが導入されている点に「単に箱としての家を借りるだけではなく、暮らしにまつわるサービスも含めて提供してくれる仕組みも面白い」と驚きを隠さない。屋上のピクニックガーデンやドッグランからは富士山まで望め、「眺望がヤバすぎ。ここ本当に都内？」とその絶景の恩恵にも感動を伝えた。



動画の最後は「今回は話し切れていない隠されたコンセプトもあるので、またどこかで紹介させていただくかもしれません」「詳細は概要欄から」と締めくくり、「次回も個性的な物件の内見を予定」していると視聴者の期待を煽った。