YouTuberのヒカルが結婚して6カ月が経った。しかし、その後も彼の言動はSNSをざわつかせ、現在は“パリピ飲み会”が波紋を呼んでいる。

問題になった動画は、11月7日にYouTubeで配信された「超人気AV女優5人と1日デートしたら酒池肉林の放送事故になりました」。

「ヒカルさんら男性陣5人とセクシー女優5人が、一緒に食事をしたり、買い物に行ったり、お酒を飲んだりして1日を過ごすという内容でした。飲み会では、女性陣が水着に着替え、男女がキスしたり、足を舐めるなど、過激な場面も見られました。この企画は8月にもおこなっており、恒例イベントになっているようです」（芸能記者）

“パリピ飲み会”を満喫したヒカルだったが、Xでは

《可愛い奥さんがいるのにこれは流石にいきすぎてるでしょ》

《これ見て、奥さんはどういう感情になるか想像できないのかな？》

《やっぱり5対5いいわ〜。AV女優さんっておしゃべりも楽しくていい》

など、賛否両論となっている。

ヒカルは5月に元キャバクラ嬢で実業家、インフルエンサーの「進撃のノア」と結婚した。しかし、9月のYouTubeで、浮気を容認するような発言をし、波紋を呼んだ。

「夫婦で話し合った末、配偶者以外の異性との恋愛関係や性交渉を認め合う夫婦の形のひとつとされる“オープンマリッジ”を導入すると宣言しました。ヒカルさんは、この仕組みを説明する際、『これじゃあ何なのか？っていう話になるんですけど、簡単に言いますね。浮気OKです』と話していました。

今回の企画で、ヒカルさんは、ほかの男性陣に比べると女性との接触は少なかったですが、水着で肌を露出した女性2人がヒカルさんを挟んで座るなど、明らかに通常の飲み会とは異なりました。オープンマリッジを導入したとはいえ、やはり既婚者でありながら、こうした場に参加することに疑問の声が上がっています」（前出・芸能記者）

オープンマリッジを発表した動画では、妻のノアも同席していた。ノアは「自由に生きてもいいし、どんなことがあってもいいけど、私が好きであるようなヒカルくんでいてほしい」と、新しい夫婦の形に理解を示しつつも、複雑な心境を語った。オープンマリッジ宣言後、ヒカルとノアの差も見られるようだ。

「引き続き過激な動画を公開しているヒカルさんに対し、ノアさんはYouTubeなどで男性と遊ぶ様子はあまり公開していません。また、オープンマリッジを説明する動画でも、上機嫌なヒカルさんに対し、ノアさんは表情が固いとSNSで指摘されていました。お互いで話し合って決めたことなのでしょうが、ヒカルさんばかり派手に遊んでいるような印象を受け、ノアさんを心配する人は多いようです」（同前）

無論、夫婦の形はそれぞれなのだが……。