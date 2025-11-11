お笑い芸人のはなわと妻・智子さんが１１日、都内で行われた「いい夫婦 パートナー・オブ・ザ・イヤー２０２５」発表・授賞式に登場。芸能部門を受賞した。

はなわは結婚２５周年。「本当に我々で大丈夫なのかなと朝から言っておりまして、半分ドッキリなんじゃないかと。決して理想的な夫婦ではないでしょうし、ケンカもする中、ずっと一緒に暮らしてきまして、結婚２５周年で銀婚。本当にうれしく思います」と受賞をかみしめた。

昨年、孫も生まれおじいちゃんとなったはなわは「子供が生まれた時のような気持ち。かわいくてしょうがない。これから楽しみが増える」と満面の笑み。改めて「もっともっと素晴らしい家庭を築けるように頑張っていきたい」と語った。

式中も、仲の良さをうかがわせ「天真爛漫な明るいママでございます。常に笑いが絶えない家庭なのかなと思います」とにっこり。智子さんによると、夫婦円満の秘訣は「思ったことをそのまま正直にいう。その時その時で解決する」ことだそう。

フォトセッションでは、はなわから智子さんの頬へキス。智子さんが「はなわから、いつもキスされます。朝３時とかに帰ってきて、寝てる時にキスされます」と暴露すると、はなわは照れながらも「寝てる時くらいしかできないですからね。酔っぱらってる時に、愛犬とともに、ママにもチューをするというルーティンがあったりします」と明かした。