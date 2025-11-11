【ナンバーズ4】出萌クンの萌え予想（11月11日〜11月17日）
月別ゾロ目データを紹介します。10月は抽せんが23回。ゾロ目が出たのは10回（ダブルゾロ目が1回）で、ゾロ目が少ない月でした。「55」は7月に4回出ましたが、2カ月連続で出現がありません。「33」は、3月からの8カ月で出たのがわずか4回。また「88」は、6月以降の5カ月で出現2回。このあたりが狙い目かもしれません。
では、出萌名人の予想から。
「ラッキーナンバーの『2』とダークホースの『6』を千の位に。ゾロ目も狙います」
続いて、達人の遠藤秀さん。
「本命はゾロ目で『55』と『88』。バラナンバーは『1』『3』『4』『5』『8』の組み合わせで勝負です！」
【11月11日〜11月17日】
出萌クンの萌え予想
20956035
25606908
29066590
22596056
20256962
遠藤さんの達人予想
55383584
55663581
55023541
53883841
46885841
直近7回の当せん数字
※はゾロ目
10月30日 第6846回8726
10月31日 第6847回0137
11月3日 第6848回9275
11月4日 第6849回9227※
11月5日 第6850回5282※
11月6日 第6851回2981
11月7日 第6852回3049