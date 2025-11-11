【ナンバーズ4】出萌クンの萌え予想（11月11日〜11月17日）

月別ゾロ目データを紹介します。10月は抽せんが23回。ゾロ目が出たのは10回（ダブルゾロ目が1回）で、ゾロ目が少ない月でした。「55」は7月に4回出ましたが、2カ月連続で出現がありません。「33」は、3月からの8カ月で出たのがわずか4回。また「88」は、6月以降の5カ月で出現2回。このあたりが狙い目かもしれません。

では、出萌名人の予想から。

「ラッキーナンバーの『2』とダークホースの『6』を千の位に。ゾロ目も狙います」

続いて、達人の遠藤秀さん。

「本命はゾロ目で『55』と『88』。バラナンバーは『1』『3』『4』『5』『8』の組み合わせで勝負です！」

【11月11日〜11月17日】

出萌クンの萌え予想

20956035

25606908

29066590

22596056

20256962

遠藤さんの達人予想

55383584

55663581

55023541

53883841

46885841

直近7回の当せん数字

※はゾロ目

10月30日 第6846回8726

10月31日 第6847回0137

11月3日 第6848回9275

11月4日 第6849回9227※

11月5日 第6850回5282※

11月6日 第6851回2981

11月7日 第6852回3049