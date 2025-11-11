弁護士ドットコムは『週刊東洋経済』との共同企画で、アンケート調査「弁護士と法務部が選ぶベストビジネス弁護士100」をおこなった。

7つの専門分野で、弁護士・企業関係者からアンケート（2025年7月23日〜8月23日）でノミネートを募り、各分野30人、計210人をリストアップ。本選として、弁護士・企業関係者を対象とした投票を実施した（8月24日〜9月19日）。投票は1分野につき最低1票、最大3票までできるものとした（1人に複数票は不可）。

調査したのは、（1）コーポレート、（2）M&A、（3）危機管理・コンプライアンス、（4）人事労務、（5）知的財産、（6）AI・IT、（7）税務の7分野。

投票者数は弁護士348人、企業関係者322人。両者の投票を合算して、7分野それぞれ投票数上位の計100人をまとめた。

下記では各分野のトップ3を紹介したい。

●ランキング一覧

【コーポレート】

1位:中村直人（中村法律事務所 / 弁護士107票、企業法務87票、計194票）

2位:太田洋（西村あさひ法律事務所 / 弁護士69票、企業法務85票、計154票）

3位:倉橋雄作（倉橋法律事務所 / 弁護士33票、企業法務40票、計73票）

【M&A】

1位:石綿学（森・濱田松本法律事務所 / 弁護士49票、企業法務65票、計114票）

2位:三浦亮太（三浦法律事務所 / 弁護士66票、企業法務42票、計108票）

3位:柴田堅太郎（柴田・鈴木・中田法律事務所 / 弁護士56票、企業法務23票、計79票）

【危機管理・コンプライアンス】

1位:木目田裕（西村あさひ法律事務所 / 弁護士49票、企業法務55票、計104票）

2位:國廣正（国広総合法律事務所 / 弁護士46票、企業法務45票、計91票）

3位:竹内朗（プロアクト法律事務所 / 弁護士55票、企業法務29票、計84票）

【人事労務】

1位:石嵜信憲（石嵜・山中総合法律事務所 / 弁護士76票、企業法務35票、計111票）

2位:木下潮音（第一芙蓉法律事務所 / 弁護士49票、企業法務42票、計91票）

3位:宇賀神崇（宇賀神国際法律事務所 / 弁護士40票、企業法務34票、計74票）

【知的財産】

1位:鮫島正洋（内田・鮫島法律事務所 / 弁護士79票、企業法務74票、計153票）

2位:福井健策（骨董通り法律事務所 / 弁護士85票、企業法務53票、計138票）

3位:城山康文（アンダーソン・毛利・友常法律事務所 / 弁護士34票、企業法務23票、計57票）

【AI・IT】

1位:松尾剛行（桃尾・松尾・難波法律事務所 / 弁護士79票、企業法務65票、計144票）

2位:影島広泰（牛島総合法律事務所 / 弁護士25票、企業法務48票、計73票）

3位:板倉陽一郎（ひかり総合法律事務所 / 弁護士41票、企業法務26票、計67票）

【税務】

1位:鳥飼重和（鳥飼総合法律事務所 / 弁護士109票、企業法務87票、計196票）

2位:平川雄士（長島・大野・常松法律事務所 / 弁護士33票、企業法務22票、計55票）

3位:大石篤史（森・濱田松本法律事務所 / 弁護士27票、企業法務25票、計52票）