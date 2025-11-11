パソコン（PC）およびモバイル関連の周辺機器などを手がけるPFU（石川県かほく市）は、モバイル・イメージスキャナー「ScanSnap（スキャンスナップ） iX110」を2025年11月13日に発売する。

付け替え可能なデザインカバー全6種を別売で

軽量コンパクトながらバッテリーを内蔵するほか、多彩な読み取り機能を備えた「ScanSnap」シリーズに新モデルが登場。従来のMicro USBからUSB Type-Cポートへ変更し、最新のデバイス環境にマッチした使いやすさを実現している。

原稿を手前から差し込むと上部から出る「Uターンパス機構」により、省スペースでも快適に利用可能。名刺やレシートは2枚同時にスキャンできるほか、A3/B4サイズの2つ折り原稿は読み取り後に自動で合成を行う。

専用ソフトウェア「ScanSnap Home」を使えば、原稿の閲覧や整理、情報の抽出・検索、各種アプリケーションとの連携までをサポートする。

様々なクラウドサービスにスキャンデータを直接保存可能なサービス「ScanSnap Cloud」を利用すれば、原稿をスキャンするだけで原稿種の自動判別やクラウドサービスへの保存など、PCやスマートフォンなどを介さずに完結できる。

カラーはスノーホワイト、ブラックの2色。

直販サイト「PFUダイレクト」での価格は2万7500円（税込）。

なお、ユーザーに場所を選ばずスキャンライフを楽しめるよう、人気クリエイター3人が手がけた、付け替え可能なデザインカバー全6種を別売で用意する。

直販価格は各3300円（同）。