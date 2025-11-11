堂安律が圧巻の個人技弾

ドイツ1部アイントラハト・フランクフルトの日本代表MF堂安律は現地時間11月9日の第10節マインツ戦（1-0）で相手の守備陣を切り裂く鮮やかなドリブル突破から左足のシュートを決めた。

圧巻の個人技はSNSでも大きな反響を呼んでいる。

前半はお互いに攻め手を欠き、スコアレスのまま迎えた後半35分だった。右サイドでパスを受けた堂安はDF2人の間を力強く突破してボックス内へ侵入。体勢を崩しかけたが持ち直し、そのままわずかシュートコースを左足で狙った。グラウンダーのシュートはGKの伸ばした足をすり抜けるようにしてゴール左隅に決まった。

堂安のリーグ戦でのゴールはおよそ2ヶ月半、8試合ぶりの待望の一撃で、チームを勝利に導く価値あるものだった。

スポーツチャンネル「DAZN」の公式Xは「圧倒的な個で切り裂いた」と堂安のゴール動画を公開。「メッシみたい」「そこぶち抜くかね」「キレッキレ」「二枚同時抜き」「何回見ても気持ちいい」と称賛コメントが多く寄せられた。日本代表の10番を背負う男のパフォーマンスは大きな注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）