

11月10日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



マルハニチロ <1333> [東証Ｐ] 決算月【3月】 11/10発表

新社名を記念した株主優待制度を導入。中期経営計画の期間中である26年、27年、28年の3月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、保有株数100株以上500株未満で「Umios オリジナルギフトカード」500円分、500株以上1000株未満で自社商品3000円相当、1000株以上で自社商品5000円相当をそれぞれ贈呈する。



フォーシーズＨＤ <3726> [東証Ｓ] 決算月【9月】 11/10発表（場中）

Web3.0×第一次産業プロジェクトの始動を記念して株主優待を実施。25年12月末時点で1000株以上を保有する株主を対象に、コメ10kgを贈呈する。



網屋 <4258> [東証Ｇ] 決算月【12月】 11/10発表

保有株数の要件を従来の400株以上→200株以上に引き下げ、保有株数と保有期間に応じてQUOカード2000～1万5000円分（従来は1000～7000円分）を贈呈する。



ＺＥＴＡ <6031> [東証Ｇ] 決算月【12月】 11/10発表

2000株以上を半年以上保有する株主に対するデジタルギフトの金額を4000円分に増額する。



京王電鉄 <9008> [東証Ｐ] 決算月【3月】 11/10発表

26年3月末を基準日とする1→5の株式分割実施後も保有株数の要件は「100株以上」を据え置く。実質拡充。26年9月末から適用。



ブルーゾーンホールディングス <417A> [東証Ｐ] 決算月【3月】 11/10発表（場中）

26年3月末を基準日とする1→5の株式分割実施後も保有株数の要件は「100株以上」を据え置く。実質拡充。100株以上500株未満保有株主には株主優待券2000円相当を贈呈する。27年3月末から適用。



南都銀行 <8367> [東証Ｐ] 決算月【3月】 11/10発表（場中）

26年3月末を基準日とする1→5の株式分割実施に伴い、株主優待制度を拡充する。新制度では3月末時点で200株以上（分割後1000株以上）を保有する株主に、保有株数と保有期間に応じて2000～5000円相当の奈良県産品カタログギフトを贈呈する。加えて、株主優待定期預金（適用利率：基準金利＋0.30％）を新設。対象は3月末時点で20株以上（分割後100株以上）を保有する株主。26年3月末から適用。



