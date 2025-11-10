¡Ø±Êµ×¤Î¥æ¥¦¥°¥ì¡ÙÂè7ÏÃ¡¡¿¼Ìë¤Î¿Þ½ñ´Û¤Ø´í¸±¤ÊÀøÆþ
MBS¡¿TBS·Ï28¶É¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥Ë¥á¥¤¥º¥àTURBO¡×ÏÈ¤Ë¤Æ2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤éËè½µÌÚÍË24»þ26Ê¬¡ÁÁ´¹ñÆ±»þÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø±Êµ×¤Î¥æ¥¦¥°¥ì¡Ù¡£Âè7ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡¢Àè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø±Êµ×¤Î¥æ¥¦¥°¥ì¡Ù¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏAI¤Îµ»½Ñ¤¬È¯Å¸¤·¤¿Ì¤Íè¤ÎÀ¤³¦¡£Êª¸ì¤ÏºÇ°¦¤ÎÎø¿Í¡¦²¦¿¿¼ù¥È¥ï¥µ¤È°¦¤òÀÀ¤¤¹ç¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦É±¿À¥¢¥¥é¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤¿¤³¤È¤ÇÆ°¤»Ï¤á¤ë¡£Ì²¤ê¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤¿¥¢¥¥é¤Î´ãÁ°¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀïÁè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ÓÇÑ¤·¤¿³¹¡£¹ñ¤ÏÇÑ¤ì¡¢OWEL¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅý°ìµ¡¹½¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ÉÍý¤µ¤ì¤ë¿Í¡¹¡£·ëº§¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¿·¤·¤¤ ¡É¥¨¥ë¥·¡¼¡É ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ©ÅÙ¡Ä¡Ä¡£¤«¤Ä¤Æ¼«¿È¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿À¤³¦¤«¤éÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ì¤Íè¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¡¢Ø³Á³¤È¤¹¤ë¥¢¥¥é¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎÁ°¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥È¥ï¥µ¤È¹ó»÷¤·¤¿¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡¦¥æ¥¦¥°¥ì¤¬¸½¤ì¡¢·ëº§¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¡£¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤«¤é¤ÎÆÍÁ³¤Îµáº§¤Ëº¤ÏÇ¤¹¤ë¥¢¥¥é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢À¤³¦¤Î¤É¤³¤«¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¥È¥ï¥µ¤ÈºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¡¢¥æ¥¦¥°¥ì¤È¶¦¤ËÎ¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£Æ»Ãæ¡¢2¿Í¤Ï¿·»þÂå¤Î°¦¤Î·Á¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î°¦¤ÎÍ¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ÎËÜ³Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëÂè7ÏÃ¡Ö²ê¿á¤¤¿¤ëÎîÄ¹Îà¤Î½ñ¤Ø¤Î»¿²Î¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ãÂè7ÏÃ¡Ö²ê¿á¤¤¿¤ëÎîÄ¹Îà¤Î½ñ¤Ø¤Î»¿²Î¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
³Ø½ÑÅÔ»Ô¡¦¥»¥ó¥À¥¤¤Ç¥È¥ï¥µ¤ÈAIÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤µ¤ì¤¿¶Ø½ñ¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¥¢¥¥é¤¿¤Á¡£¤·¤«¤·¡¢Ãå¤¤¤ÆÁá¡¹¡¢¥æ¥¦¥°¥ì¤Î»ÐËåµ¡¤Ë¤·¤ÆÈà½÷¤òÄÉÀ×¤¹¤ë¥è¥¤¥ä¥ß¤È¥Ï¥¯¥Ü¤¬ÌÖ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤òÌÜ·â¤¹¤ë¡£¥æ¥¦¥°¥ì¤Ï¡¢¥¢¥¥éÃ£¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢1¿Í¥è¥¤¥ä¥ß¤È¥Ï¥¯¥Ü¤òÍÛÆ°¤¹¤ëÌò¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤ë¡£»Ä¤µ¤ì¤¿¥¢¥¥é¤È¥¢¥â¥ë¤Ï2¿Í¤Ç¶Ø½ñ¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¡£¸Å½ñ°Ç»Ô¤òË¬¤ì¡¢¡Ö¶Ø½ñ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¿Þ½ñ´Û¤ÎÊÄ²Í¼¼¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤òÄÏ¤ó¤À2¿Í¤Ï¡¢¥æ¥¦¥°¥ìÉÔºß¤Î¤Þ¤Þ¡¢·ÙÈ÷¤Î¤¤¤ë¿¼Ìë¤Î¿Þ½ñ´Û¤Ø´í¸±¤ÊÀøÆþ¤ò»î¤ß¤ë»ö¤Ë¤¹¤ë¡£
¡ä¡ä¡äÂè7ÏÃÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿8ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡ËProject FT¡¿±Êµ×¤Î¥æ¥¦¥°¥ìÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦MBS
