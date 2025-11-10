バンダイナムコグループのBANDAI SPIRITS（バンダイスピリッツ、東京都港区）は、歴代「ゴジラ」作品の怪獣を立体化したソフビ（ソフトビニール）フィギュア「ムービーモンスターシリーズ」から、「ゴジラ（1984）」「同（1995）」2体の予約受付を、2025年12月1日23時まで、バンダイナムコグループの通販サイト「プレミアムバンダイ」で行う。発送は26年3月の予定。

「ゴジラ（1984）」には「スーパーX」が付属

「ムービーモンスターシリーズ」の新ライン「躍動（ポージング）」から、"平成・VSシリーズ"の最初と最後の作品に登場する「ゴジラ」をソフビフィギュア化した。

「躍動 ゴジラ（1984）＆スーパーX」は、84年公開の「ゴジラ」に登場する姿を立体化。当時の映画ポスターのポージングを徹底再現している。また、同作に登場する「スーパーX」が付属し、2体でポスターの再現が可能だ。

価格は4950円（税込）。

「躍動 ゴジラ（1995） ラストシーンver.」は、95年公開の「ゴジラVSデストロイア」のラストシーンの姿をソフビフィギュア化した。

たくましい胸部や両脚など特徴的なフォルムに加え、雄叫びをあげる躍動感を表現している。背びれのカラーリングはラストシーンの青白い光に包まれるイメージを再現し、水色のスプレー彩色を施して発光を表現している。

価格は4400円（同）。