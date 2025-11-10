この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

動画「【知らないと危険】LINEで知らない人からトークが届く理由」に出演したLINE専門家・ひらい先生が、LINEで見知らぬ相手から突然トークやグループ招待が届いてしまうリスクについて詳しく解説した。動画は特に60代以上の「信頼世代」ユーザー向けに、詐欺のトラブルや個人情報流出を防ぐための具体的な設定方法に焦点を当てている。



冒頭、ひらい先生は「LINEを通して帽子の話だったり、お金を騙し取ろうとする投資詐欺、結構増えてるんですよ」と、実際に起きている巧妙な手口に注意を呼びかけ、得体の知れない招待やトークが届いた場合には「もうすぐに、発言せずに、すぐに通報してください」と強調。「勝手に友達追加されてしまうということなんですよ」とLINEの初期設定の危険性にも言及した。



続けて、見知らぬ人からのメッセージやグループ招待を防ぐための“必ずやっておきたい3つの設定”をひらい先生が分かりやすくレクチャー。1つ目は「メッセージの受信拒否」機能をオンにすること。「お互いに友達になっていないとメッセージを受け取りませんよという設定なんですね」とメリットを解説する。



2つ目は「IDによる友達追加許可」をオフに。「他のユーザーがあなたのIDを検索して友達追加をすることができなくなります。これをオフにしておけば、勝手に友達追加されることがないので、安心という形ですね」と説明した。3つ目は「友達への追加を許可」をオフにすること。この設定をしておけば、「あなたの電話番号を保有しているLINEユーザーが自動で友達に追加したり検索することができなくなります」と述べ、不必要な追加リスクを防げることをアピールした。



さらに、「この設定はもう一度動画で見るのが面倒な方に向けて、分かりやすい資料を作成してお渡ししています」と明かし、動画内で平井先生の公式LINEへの登録方法も紹介。登録者限定で「60代からのLINE 2025年最新版」ガイドのプレゼントや、YouTubeでは話せない限定情報の提供、LINEに関する悩みへのチャット相談を実施している。



最後にひらい先生は「最近本当にLINEを通して投資話だったりとか、お金を騙し取ろうとする、こういった投資詐欺が増えているので、ぜひ設定を見直して、安心にスマートフォンを使っていただけたら」と視聴者へ再度注意喚起。毎回の動画更新や通知機能の活用も呼びかけつつ、「また次の放送でお会いしましょう」と締めくくった。