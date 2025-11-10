『帰れマンデー』始まって以来…前代未聞の事態が発生！ゴール目前にサンドウィッチマンさえも困惑

本日11月10日（月）の『帰れマンデー見っけ隊!!』では、サンドウィッチマンがゲストと一緒にさまざまな地に赴き飲食店を探す「絶品グルメ探しの旅」が放送される。

全国の紅葉名所人気ランキング1位に輝く群馬県・新潟県にまたがる名峰「谷川岳」を舞台にする今回、優香とFANTASTICS・八木勇征、そして陣内智則が初参戦。

山麓エリアから、電気バスやロープウェイ・リフトを乗り継ぐ超初心者ルートで山頂エリアを目指しながら、飲食店＆紅葉の絶景スポットを探す。

◆見事な食べっぷりの優香＆八木！

まずは温泉地でもある山麓エリアで飲食店を探し始めた一同。

ハプニングも挟みながらもたどり着いたのは、「温泉宿・ホテル総選挙2022」関東エリアの朝食自慢部門で1位に輝いたことがある名旅館。

そこで、一同は群馬県のブランド牛「上州牛」をじっくり煮込み、群馬のダムに見立てた絶品「ダムカレー」をいただき、皆のテンションは爆上がり。

そのあまりのおいしさに八木は「うますぎる！」と感激し、優香は「楽しい！おいしい！」と笑顔に。

さらに山々の絶景を望める展望レストランでは鶏肉や野菜を詰め、ホワイトソースをたっぷりかけたパンにチーズをかけ焼き上げた熱々の「パングラタン」をいただき、一同は「おいしい！」を連発する。

さらに八木はパングラタンに加えてラーメンもオーダーしたところ、それに触発されたのか優香もラーメンを堪能。

見事なすすりっぷりを披露しながらペロリと食べる優香にサンドは爆笑する。

◆谷川岳の紅葉の絶景＆幻の滝に感動！

一同は全国屈指の紅葉の絶景で知られる谷川岳の景色でも大感激。

谷川岳の中腹エリアにある紅葉絶景スポットの1つ「一ノ倉沢」を目指し、電気バスに乗って道中から自然が織りなす景色を楽しむ。

そして、いざ一ノ倉沢で紅葉の絶景を目にした一同はさらなる驚きの光景を目撃することに。

V字に広がる紅葉に染まった渓谷とその先にある断崖絶壁の大迫力の絶景に「うおー！」「すごーい！」「幻想的！」と驚嘆。さらに、普段はあまり見られないという「幻の滝」にも遭遇するミラクル体験も。

そんな一同が今回目指すゴールは、山頂エリアにあるもう1つの紅葉絶景ポイント「天空の赤い絨毯・天神峠」。しかし、ゴール直前に番組始まって以来初となるまさかの事態が発生し…。

これまで数々の旅をするなかで過酷な体験や想定外のハプニングを経験してきたサンドの2人さえも困惑することに。一体何が起きたのか？

そして、無事にゴールにたどり着くことはできるのか？