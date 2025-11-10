ムーミンバレーパークで初のクリスマスイベント「ムーミン谷のクリスマス」。オーロラ、冬花火、新キャラとのグリーティングも
(C)Moomin Characters TM
埼玉・飯能の宮沢湖のほとりに位置するムーミンバレーパークでは、2025年11月1日（土）から12月25日（木）まで、「ムーミン谷のクリスマス」を開催する。クリスマスをテーマにした初のイベントとなり、クリスマスをまったく知らないムーミン一家による一風変わったクリスマスツリー、新たなショープログラム、ムーミン谷に現れる幻想的なオーロラ、新キャラクターとのグリーティングなど、さまざまなコンテンツを楽しめる。
(C)Moomin Characters TM
ご先祖さまが今年初登場！グリーティングも楽しめる
昨年登場したモランに続き、今年も新キャラクターが登場。原作でも人気のキャラクター、ご先祖さまとのことで、ますますクリスマスイベント「ムーミン谷のクリスマス」が盛り上がりそう。
日中は、パーク内を散歩するキャラクターとのグリーティングを楽しめるので、ご先祖さまに出会えたらラッキーかも
(C)Moomin Characters TM
クリスマスイベント期間だけのショープログラムを楽しもう
ムーミン屋敷前では、新たなショープログラム「ムーミン谷のルミナスナイトショー〜クリスマスって なんだろう？〜」を上演。
新曲「クリスマスってなんだろう？」にのせてショーが繰り広げられ、それに合わせてムーミン屋敷周辺のライトアップも変化。新キャラクターも登場し、見どころいっぱいのショーとなっている。
■ムーミン谷のルミナスナイトショー〜クリスマスって なんだろう？〜
開催場所：ムーミン谷エリア ムーミン屋敷前
開催期間：2025/11/1（土）〜12/25（木）
開催時間：平日18:45、土・日・祝17:30／19:00
※季節や天候により時間の変更や中止となる場合あり
(C)Moomin Characters TM
クリスマスを知らないムーミン一家が飾り付けたツリーも
ムーミン屋敷の前に登場するのは、約5mもの大きさがあるもみの木。絵本「ムーミン谷のクリスマス」の物語を再現したものだそうで、クリスマスを知らないムーミン一家が飾り付けた一風変わったクリスマスツリーに。
また、ムーミン谷エリアを抜けると、ムーミン谷の仲間たちをイメージしたクリスマスらしい装飾が施されているので、こちらもぜひチェックしてみて。
さらに、エントランスからムーミン谷エリアへと続く並木道には、クリスマスをイメージしたというバルーンスカイが！ シャボン玉の中にスモークを入れた「ホワイトバブル」によって、不思議の世界へと誘われたかのよう。
(C)Moomin Characters TM
オーロラも出現。ナイトタイムはムーミン谷が幻想的な趣に
夜を迎えると、ライトアップとオーロラの出現によって、幻想的な雰囲気へと様変わり。
ムーミン屋敷には冬の景色が映し出され、屋敷の両側に立つメタセコイヤにはLEDライトが灯る。キャラクターのシルエットやカラフルな光の演出、そして上空できらめくオーロラによって、デイタイムとは異なるロマンティックなひとときを過ごせるはず。
先ほど紹介した「ムーミン谷のルミナスナイトショー」では、メタセコイヤのライトが音楽に合わせて変化をし、ショーを華やかに盛り上げてくれる。
冬の夜空を美しく彩る。湖上から打ち上げる花火に感動
11月の土日祝には、「ムーミン谷の湖上花火大会〜冬〜」を開催。ムーミンバレーパークのオリジナルソングに合わせて、花火が打ち上がる。冬の夜空を彩る大輪の花にうっとりときめいて。
11月8日（土）、9日（日）、11日（火）の3日間は「超ニョロニョロの日」記念、11月14日（金）は「埼玉県民の日」記念など、特別な演出も行われる予定だそう。
クリスマス限定スペシャル花火も実施予定とのことで、こちらもお楽しみに。
■ムーミン谷の湖上花火大会〜冬〜
11月開催予定日：2025/11/1（土）、2（日）、3（月・祝）、8（土）、9（日）、11（火）、14（金）、15（土）、16（日）、22（土）、23（日）、24（月・祝）、29（土）、30（日）
開始予定時間：18:00〜
※少雨決行、強風荒天中止。
※中止情報についてはメッツァ公式サイト、公式SNSで告知
イベント限定スペシャルメニュー「ムーミンたちのクリスマスツリーパンケーキ」
期間限定のスタンプラリーやスペシャルグッズなども
そのほか、「ムーミン谷のクリスマス」のオリジナルスタンプラリーが登場したり、スペシャルグッズやメニューを販売したり、クリスマスシーズンを盛り上げるお楽しみがたくさん。
(C)Moomin Characters TM
