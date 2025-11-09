えええ、本当に【ダイソー】なの！？ ハシゴしてでも欲しい♡「高見えバッグ」

見つけたら思わず声が出てしまいそうな「高見えバッグ」を【ダイソー】で発見！ ふっくらハンドルのトートやブラックの巾着ショルダーなど、どれもシンプルだから、デイリー使いやおでかけにもぴったりです。高見えと実用性を備えた優秀ラインナップは、ハシゴしてでも欲しくなるかも。

ふっくらフォルムが可愛いナイロンバッグ

【ダイソー】「舟型トートバッグ」\330（税込）

持ち手に中綿が入ったハンドルが特徴的なトートバッグ。ほどよい光沢感のあるカーキが、カジュアルながらも大人っぽい印象に。軽くて持ち運びやすいサイズ感で、デイリー使いにぴったり。マチがあるので、お弁当バッグにもGOOD。ファスナー付きで中身が見えにくく、貴重品の持ち運びも安心。

軽くてシンプルな大人の巾着ショルダーバッグ

【ダイソー】「巾着ショルダーバッグ」\330（税込）

丸みのあるフォルムが愛らしい、シンプルな巾着ショルダーバッグ。ほどよくツヤを抑えたナイロン素材とブラックカラーがカジュアルすぎず、あらゆる服装に合わせやすそうです。ハンドバッグとしても、ショルダーバッグとしても持てる2WAY仕様。毎日の外出はもちろん、旅行のときにも活躍の予感。

ブルーグレーが映えるショルダーバッグ

【ダイソー】「ショルダーバッグ」\550（税込）

玉ねぎキルト柄が印象的なショルダーバッグ。落ち着いたブルーグレーが、大人女性の装いに馴染みつつ、ほどよい抜け感を演出。A4が入る頼もしいサイズ感で、デイリー使いにも◎ 外ポケットもドロスト付きで安心で、コーデのアクセントにも使えそうなバッグです。

ワンマイルのおでかけにぴったり！ショルダーバッグ

【ダイソー】「メッシュショルダーバッグ」\330（税込）

メッシュポケットがアクセントになったモノトーンのショルダーバッグ。ホワイト × ブラックの配色が、軽やかさと大人っぽさを添えてくれるかも。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「マチが約8cmと幅広で、500mlのペットボトルが余裕で入ります」とのこと。スマホやミニ財布など、必要最低限の荷物が入りそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase