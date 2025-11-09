もっと早く知りたかった！【ワークマン】コスパも機能性も◎「優秀トートバッグ」

ちょっとした汚れも雨による水濡れも気にすることなく、ガシガシ使えるデイリーバッグがあると重宝しそうです。そこで今回注目するのは【ワークマン】から登場した、丸洗いできるバッグと防水仕様の「優秀トートバッグ」。高機能なのに手に取りやすい価格で、大人コーデに馴染むデザインも魅力です。

丸洗いで清潔に保てる優秀トートバッグ

【ワークマン】「丸洗いできるかばんA4トートバッグ」\2,900（税込）

洗濯ネットに入れて洗濯機洗いできるトートバッグ。汚れが気になったときに、さっと洗える手軽さが魅力です。軽量ながらA4サイズが入る収納力があり、子供との公園遊びや休日のレジャーにも活躍しそう。内と外、サイドにポケットが計8つ付いており、物を整理もしやすいのも優秀ポイント。落ち着いたペールトーンとブラックの計5色展開で、大人女性の着こなしにマッチしそうです。

雨の日もスタイリッシュに決まる防水トートバッグ

【ワークマン】「エクトジェル防水リフレクトワイドトートバッグ」\2,900（税込）

防水 & 撥水機能のほか、リフレクター（反射材）も付いたトートバッグ。雨に日に頼りになるだけでなく、夜道でも安心かも。リフレクターはアクセントにもなっておしゃれ。ショルダー紐も付いているので、両手を空けておきたいアウトドアシーンでも重宝しそうです。約17L容量の大きめサイズ。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M