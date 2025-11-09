タレント指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ「＝LOVE」が9日、公式サイトを更新し、インターネット上でグループ及びメンバーへの誹謗（ひぼう）中傷や根拠のない噂の流布があると警告した上で、すでに複数の事案に関して訴訟提起をしていると報告した。

この日、音楽プロダクション「BMSG」も公式サイトを通じ、所属アーティストおよびRYOKIこと三山凌輝（26）に対するSNS上の誹謗中傷について声明を発表。「あらゆる法的措置を講じることも辞さない」と強い姿勢を強調している。

4日には歌手の新浜レオン（29）の公式サイトが中傷や迷惑行為が発生していることを報告。「大変残念ではありますが、当社として然るべき対応をとらせて頂くことがあり、発言内容が脅迫・名誉毀損などに該当する場合には、民事刑事の両面から法的な措置を執ることも検討いたします」と警告した。

人気バンド「Mrs. GREEN APPLE」の所属事務所も3日にSNSを更新。メンバーや事務所への「悪質な行為」について厳しい姿勢で臨む声明を発表した。誹謗中傷以外にも著作権を侵害する行為やアーティストやスタッフになりすましたアカウントの運用も確認されているといい、「当社としては厳しい姿勢で臨ませていただくことといたします。これらの行為をされている方は、直ちに該当する投稿等を削除してください」と警告。すでに重度の迷惑行為を行った対象者の身元を特定し、法的措置を取った実例もあるといい、「弁護士や各機関と協力して厳正に対処してまいります」と強調した。

11月に入ってからだけでも多数の声明が出されており、ニッポン放送では社員に対する誹謗中傷行為も確認された。俳協は所属する声優・汐谷文康が同様の行為で憔悴し仕事をセーブせざるを得なくなったと報告。「毅然とした態度で臨む所存」と法的手続きに着手したことも伝えた。