11月7日にお笑いタレントのフワちゃんがInstagramを更新し、活動再開を発表した。

「フワちゃんは、2024年8月、お笑い芸人のやす子さんに対する“暴言投稿”が問題となりました。レギュラーラジオ番組『フワちゃんのオールナイトニッポン0（ZERO）』（ニッポン放送系）が放送休止を経て打ち切りとなったほか、出演していたGoogle PixelシリーズのCMも取りやめに。実質的に“芸能界追放”となりました」（スポーツ紙記者）

1年強におよんだ長い沈黙を破って発表された再起の道は、まさかの女子プロレス団体スターダムへの入団。12月29日に両国国技館のリングに立つとも告知されている。

「フワちゃんは11月8日に、ウェブページをリニューアル。プロフィールでは“2024年芸能活動休止に伴い、海外のプロレス道場などを巡り、心身を鍛え、満を持してプロレスラー転身を発表”と記されています。2022年10月にプロレスデビューした際も、話題性は抜群でした」（前出・同）

一方、SNS上で聞かれるのは「海外移住したんじゃなかったの？」などの声だ。フワちゃんは騒動前の2024年4月から海外移住を発表。特定の国に住まず、アメリカのほかフィリピンやイギリスを訪れる様子も報告していた。

フワちゃんは海外移住を宣言しながら、一時帰国を繰り返したことになる。さらに芸能活動の謹慎後も、日本国内で目撃情報が見られた。

「2025年5月にTikTokの一般人アカウントで、富山県の飲食店にいるフワちゃんを撮影した動画がアップされました。撮影者がフワちゃんにカメラを向けると、強く拒絶する姿が映し出されています。日本と海外を行き来しつつ、騒動後は地方を満喫する様子も明るみに出ているだけに、プロレスラーへの本格転向宣言の“本気度”が揺らぐ印象も受けます」（前出・同）

本気度への懸念は、リングの上で払拭させるしかなさそうだ。