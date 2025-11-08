タカラトミーは、動物フィギュア「アニア」と映画「ズートピア2」コラボレーションの「アニア『ズートピア2』スペシャルセット」などフィギュア各種を、2025年11月15日に全国の玩具店およびインターネット通販などで発売する。

アイテム付きの単品もラインアップ

動かして遊べる手のひらサイズの「アニア」シリーズに、同作のキャラクターたちのフィギュアが登場する。

「アニア『ズートピア2』スペシャルセット」は、「ニック・ワイルド」「ジュディ・ホップス」に加え、同作で初登場する「ゲイリー」の3体セット。ニックは警察学校を卒業して警察官のバッジを付けているほか、ジュディも劇中で着用している服装をまとっている。

通常のアニアと比べ関節の可動域が増し、腰に手を当てたり、小物を持ったりなど細かなポージングが可能。劇中シーンが描かれた背景シートが付属する。

価格は4400円（税込）。

また、単品フィギュア「ニック・ワイルド」「ジュディ・ホップス」「フィニック」「クロウハウザー」4種も同時発売。

各キャラクターの登場シーンで印象的なアイテム「アイスキャンディー」「ニンジン型レコーダーペン」「ベビーカー」「ドーナツ」が付属し、劇中の世界を再現して楽しめる。

価格は各1650円（同）。